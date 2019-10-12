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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Afyon Belediyespor, Akatlar'da sezonun ilk galibiyetini aldı!

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Afyon Belediyespor, Akatlar'da sezonun ilk galibiyetini aldı!

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 87-82 mağlup etti.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Halit Can Cihan

Bahçeşehir Koleji: Wilson 15, Hardy 14, Altan Erol, Clark 14, Hadi Özdemir, Armand 21, Can Altıntığ 5, Cevat Alper Özcan, Johnson 8, Doğan Şenli 5

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 15, Davis JR 21, Hrovat 14, Aldridge 6, Zanna 14, Erdi Gülaslan 9, Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2

1. Periyot: 27-25
Devre: 48-47
3. Periyot: 72-66

Beş faulle çıkan: 34.37 Johnson (Bahçeşehir Koleji)

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 3. dakikasını Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 10-9 önde geçti. Hızlı hücumlarla etkili olan konuk ekibe kısa oyuncularının skor katkısıyla karşılık veren Bahçeşehir Koleji, 8. dakikayı 21-20 üstün bitirdi. Ev sahibi takım, son bölümde boyalı alandan bulduğu sayılarla ilk çeyreği de 27-25 önde tamamladı.

İkinci periyoda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, iyi bir başlangıç yaptı. Konuk takım, top kayıpları yapan Bahçeşehir Koleji karşısında 13. dakikayı 33-31 üstün geçti. Üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle skorda üstünlüğü yeniden eline alan ev sahibi ekip, 18. dakikayı 45-41 önde geçti. Bahçeşehir Koleji, çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısını da 48-47 üstün kapattı.

İkinci yarı, yüksek tempoda başladı. Ev sahibi ekip, özellikle Armand ile peş peşe sayılar bulurken Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, dış atış isabetleriyle oyuna ortak oldu. Son bölümde ritmini kaybeden rakibi karşısında hücumda etkili olmaya devam eden Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 72-66 önde girdi.

Final periyoduna savunmada iyi başlayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, yakaladığı 6-0'lık seriyle 32. dakikada beraberliği sağladı: 72-72. Bahçeşehir Koleji, hücumda boş atışlardan yararlanamayan rakibi önünde 34. dakikayı 76-72 üstün bitirdi. Top kayıpları yapan rakibine savunmada toparlanarak kolay sayı şansı vermeyen konuk ekip, 38. dakikada öne geçti: 78-79. Oyun üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, Crawford'un kritik basketiyle son 41 saniyeye 83-80 önde girdi. Kalan sürede hızlı hücumlardan skor üretmeye devam eden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, maçı 87-82 kazandı.

Böylelikle konuk ekip, bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Afyon Belediyespor, Akatlarda sezonun ilk galibiyetini aldı

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