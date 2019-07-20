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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.07.2019 - 00:04, Son Güncelleme:

Afrika'nın en büyüğü Cezayir

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Afrika'nın en büyüğü Cezayir

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i 1-0 yenen Cezayir şampiyon oldu.

Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Baghdad Bounedjah'ın golüyle 1-0 öne geçen Cezayir, skor üstünlüğünü korumasını bildi ve tarihinin ikinci şampiyonluğuna uzandı.

Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, 29 yıl aranın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Bir kez finale kaldığı 2002'deki turnuvada Kamerun'a kaybeden Senegal ise Cezayir karşısında da kupa özlemine son veremedi.

Süper Lig'den tanıdık yüzler

İki takım arasındaki final mücadelesinde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen futbolcular da takımlarının şampiyonluğu için ter döktü.  Galatasaray'da kiralık kontratı sona eren Badou Ndiaye, Göztepeli Lamine Gassama ve geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen Henri Saivet, Senegal Milli Takımı'nın ilk on birinde sahaya çıktı.  Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne, 75. dakikada Saivet'in yerine oyuna girdi.

Turnuvanın çeyrek finalinde Fildişi Sahili ağlarını sarsarak takımının finale kalmasına katkı sağlayan Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı'nın ilk on birinde yer alırken, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Islam Slimani 89. dakikada oyuna dahil oldu.

Turnuvanın gol kralı Ighalo

Tunus'u 1-0 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamlayan Nijerya'nın Çin ekibi Şanghay Shenhua'da forma giyen santrforu Odion Ighalo 5 golle turnuvanın gol kralı oldu.  Cezayir'de Riyad Mahrez ve Adam Ounas, Senegal'de Sadio Mane ile Demokratik Kongo'da Cedric Bakambu organizasyonu üçer golle tamamladı.

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