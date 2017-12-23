SEZON başında orta sıralar için şans tanınan Sagrada’nın beklenmedik başarısının Angola’da ses getirdiğini belirten Ekrem Asma, “Sezonu büyük bütçeli takımların önünde tamamladık” diyor.

Angola Birinci Ligi Girabola’da gelecek sezon da kalacağını söyleyen Asma, “Takımla sözleşmem sona erdi. Ancak kulüple yeniden oturduk ve sözleşme imzaladık. Sagrada yönetim ve özellikle de başkan beni bırakmak istemedi” dedi.

İLK VE TEK TÜRK

Angola’da şimdiye kadar kendisinden başka Türk teknik direktörünün takım çalıştırmadığını belirten Asma, şunları söyledi:

“Beş yıl önce Berlin’den Angola’ya gittim. İkinci lig takımı Akademica Lobito’yu şampiyon yapıp birinci lig olan Girabola’ya çıkardım. Böylece Afrika’da bir takımı şampiyon yapan ilk Türk teknik direktör oldum. Afrika ülkelerindeki liglerde takım şampiyon yapan ilk ve tek Türk benim. Angola halkı futbolu tutkuyla seviyor. Gençler futbolla yatıp kalkıyor. Ben de orada çok mutluyum.”

TRİBÜNDEN GELEN SES

“Ligdeki takımlarda daha önce Türkiye’de top oynayan Brezilyalı futbolcular da var. Bir maç öncesi saha kenarında beklerken birden ‘Hocam, kanka’ diye bir ses duydum. Önce anlam veremedim. Sonra Birkaç kez daha tekrarlanınca tribünlere baktım belki bir Türk var diye düşündüm. Sonra baktım ki rakip takımın futbolcularından biriymiş. Daha önce Gaziantep’te oynayan bir Brezilyalı futbolcu.”

TÜRK DİZİLERİ SEVİLİYOR

Uzun süre daha Angola’da kalmayı planladığını belirten Asma, “Türkleri çok tanımıyorlar. Ancak son dönemlerde Türk dizileri burada gösterilmeye başlandı. Kulüp yönetimi, futbolcular ve kulüp üyelerinden biliyorum özellikle Muhteşem Yüzyıl’ı çok seviyorlar” dedi.