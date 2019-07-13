Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final zamanı! Senegal'in iddaa oranı...
Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanacak! Senegal ile Tunus arasında oynanacak karşılaşma öncesi öne çıkanlara ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Senegal'de "Sadio Mane, Mbaye Niang, Keita Balde" üçlüsünü mü hücumda göreceğiz yoksa Keita Balde yerine Ismaila Sarr mı ilk 11'de başlayacak? Teknik patron Aliou Cisse'nin bu kararı maç saati vereceği söyleniyor..
- Grup maçında Cezayir'e kaybetmişlerdi, onun dışındaki 4 maçta ise kalelerinde gol görmediler.
- Son 10 maça baktığımızda da tek yenilginin o maç olduğunu görüyoruz, 8/10'luk bir galibiyet başarısı yakaladılar ve kazandıkları maçların hiçbirinde gol yemediler!
- Tunus'un ise çeyrek finaldeki Madagaskar maçına kadar galibiyet alamadığını görüyoruz.
- Bu kötü bir istatistik gibi gözükebilir ama bu turnuvada oynadıkları 5 maçın hiçbirinde ilk yarı gol yememiş olmalarını da artı hanesine yazmak lazım...
- Khazri sağlam, Msakni formda, sürpriz peşindeler!
MİSLİ.COM ÜYELERİ SENEGAL'E GÜVENİYOR!
288 iddaa koduyla bültende yerini alan karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %66 gibi çok büyük bir kesimi Senegal'e güveniyor.
Senegal'in iddaa oranı 1,90 açılırken, Tunus'un kazanmasına ise 3,30 oran belirlenmiş durumda...
Söz konusu yarı final olunca, takımlar maç başında risk almaz ve ilk yarı dengede geçilir diyerek 1,60 orandan İYX de oynayabilirsiniz.
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