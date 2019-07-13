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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan :Cengiz İzmitli
13.07.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final zamanı! Senegal'in iddaa oranı...

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Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final zamanı! Senegal'in iddaa oranı...

Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanacak! Senegal ile Tunus arasında oynanacak karşılaşma öncesi öne çıkanlara ve iddaa oranlarına göz atalım...

SENEGAL - TUNUS

- Senegal'de "Sadio Mane, Mbaye Niang, Keita Balde" üçlüsünü mü hücumda göreceğiz yoksa Keita Balde yerine Ismaila Sarr mı ilk 11'de başlayacak? Teknik patron Aliou Cisse'nin bu kararı maç saati vereceği söyleniyor..

- Grup maçında Cezayir'e kaybetmişlerdi, onun dışındaki 4 maçta ise kalelerinde gol görmediler.

- Son 10 maça baktığımızda da tek yenilginin o maç olduğunu görüyoruz, 8/10'luk bir galibiyet başarısı yakaladılar ve kazandıkları maçların hiçbirinde gol yemediler!

- Tunus'un ise çeyrek finaldeki Madagaskar maçına kadar galibiyet alamadığını görüyoruz.

- Bu kötü bir istatistik gibi gözükebilir ama bu turnuvada oynadıkları 5 maçın hiçbirinde ilk yarı gol yememiş olmalarını da artı hanesine yazmak lazım...

- Khazri sağlam, Msakni formda, sürpriz peşindeler!

Afrika Uluslar Kupasında yarı final zamanı Senegalin iddaa oranı...

MİSLİ.COM ÜYELERİ SENEGAL'E GÜVENİYOR!

288 iddaa koduyla bültende yerini alan karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %66 gibi çok büyük bir kesimi Senegal'e güveniyor.

Senegal'in iddaa oranı 1,90 açılırken, Tunus'un kazanmasına ise 3,30 oran belirlenmiş durumda...

Söz konusu yarı final olunca, takımlar maç başında risk almaz ve ilk yarı dengede geçilir diyerek 1,60 orandan İYX de oynayabilirsiniz.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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