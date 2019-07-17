Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçı! iddaa'da sürpriz oran...
Mısır'da düzenlenen Avrupa Uluslar Kupası'nda, Tunus ile Nijerya arasında üçüncülük maçı oynanacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Senegal'e uzatmalarda Dylan Bronn'un kendi kalesine attığı golle kaybeden Tunus ile, Cezayir'e 90+'larda Mahrez'in enfes serbest vuruşuyla yenilen Nijerya karşı karşıya...
- Nijerya'da hücumun en önünde yine Ighalo olacak. Chukwueze ve Onyekuru ona destek olacak.
- Tunus'ta ise Msakni'nin Khenissi'ye yardımcı olması bekleniyor.
- Senegal'e uzatmada kaybettiler ama turnuva boyunca ilk yarıda gol yememe geleneklerini devam ettirdiler...
- Aralarındaki son maç 2016 yılında oynandı ve 0-0 biten ilk yarı sonrası karşılaşma da karşılıklı gollerle 1-1 sona ermişti.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle