Afrika Uluslar Kupası'nda "Son 16" turu yarın başlıyor! Maçlar D-Smart'ta...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAfrika Uluslar Kupası'nda "Son 16" turu yarın başlıyor! Maçlar D-Smart'ta...
GeriFutbol Afrika Uluslar Kupası'nda "Son 16" turu yarın başlıyor! Maçlar D-Smart'ta...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
04.07.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Afrika Uluslar Kupası'nda "Son 16" turu yarın başlıyor! Maçlar D-Smart'ta...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afrika Uluslar Kupası'nda "Son 16" turu yarın başlıyor! Maçlar D-Smart'ta...

Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen organizasyonun son 16 turunda, yarın iki maç yapılacak.

Mısır'ın başkenti Kahire'de oynanacak karşılaşmalarda Fas ile Benin TSİ 19.00'da, Uganda ile Senegal ise TSİ 22.00'de çeyrek final vizesi için sahaya çıkacak. Maçlar D-Smart'tan naklen yayımlanacak.



- Yıldızlar gol krallığı yarışında iddialı

Grup aşamasında 68 kez filelerin havalandığı ve maç başına 1,9 gol ortalamasıyla devam eden turnuvanın gol krallığı yarışında ise büyük çekişme yaşanıyor.

Mısırlı Muhammed Salah ve Ahmed Elmohamady, Senegalli Sadio Mane, Beninli Mickael Pote, Demokratik Kongolu Cedric Bakambu, Ganalı Jordan Ayew, Gineli Mohamed Yattara, Kenyalı Michael Olunga, Cezayirli Adam Ounas, Madagaskarlı Carolus Andriamatsinoro ve Ugandalı Emmanuel Okwi ikişer golle krallık yarışında zirveyi paylaşıyor.

Gol krallığı yarışının iddialı isimleri arasında yer alan ve hafta içinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaşan Pote, Spor Toto 1. Lig'de 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında zirvede yer almıştı.

Cedric Bakambu ise 2014-15 sezonunda Bursaspor formasıyla tüm kulvarlarda attığı 21 golün ardından 7,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Villarreal'e transfer olmuştu. Yüksek performansını İspanya temsilcisinde de sürdüren Bakambu, geçen sezon 40 milyon avro karşılığında Çin temsilcisi Beijing Guoan'a geçmişti.

Afrika Uluslar Kupasında Son 16 turu yarın başlıyor Maçlar D-Smartta...

Turnuvanın son 16 turu programı TSİ şöyle: 

Yarın:
19.00 Fas-Benin
22.00 Uganda-Senegal

6 Temmuz Cumartesi:
19.00 Nijerya-Kamerun
22.00 Mısır-Güney Afrika

7 Temmuz Pazar:
19.00 Madagaskar-Demokratik Kongo Cumhuriyeti
22.00 Cezayir-Gine

8 Temmuz Pazartesi:
19.00 Mali-Fildişi Sahili
22.00 Gana-Tunus 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Afrika Uluslar Kupası'nda "Son 16" turu yarın başlıyor! Maçlar D-Smart'ta...
Tamer Tuna: "İlk planlamaya göre 7 oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz"
Sergen Yalçın'dan UEFA açıklaması
Wolfteam Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yarışı başlıyor