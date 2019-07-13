Afrika Uluslar Kupası'nda finale hangi takım yükselecek? iddaa'nın favorisi...
Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanacak! Cezayir ile Nijerya arasında oynanacak karşılaşma öncesi öne çıkanlara ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Çeyrek finale gelene kadar kalesinde gol görmeyen Cezayir, Fildişi Sahili engelini de geçip adını yarı finale yazdırmıştı.
- Hücum merkezinde Bounedjah yer alacak, arkasında ise Mahrez ve Feghouli olacak... Adam Ounas'ı da unutmamak lazım, yarı finalde yedekte bekledi ama turnuvada 4 gole (3 gol - 1 asist) katkı verdi.
- Nijerya cephesinde ise milli forma altında son turnuvası olduğunu söyleyen, Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel'in ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
- Eleme maçlarında kaptan dümende değildi ama Nijerya tek farklı galibiyetler alarak yarı finale çıkmayı başardı.
- Alex Iwobi, Ahmed Musa ve Odion Ighalo'dan oluşan hücum hattıyla gol arayacaklar, çeyrek finalin yıldızı Samuel Chukwueze de sağ kanadı çok etkili kullanıyor...
MİSLİ.COM ÜYELERİ UZATMA BEKLİYOR!
309 iddaa koduyla bültende yer alan karşılaşma için Misli.com üyelerinin "beraberlik" tercihine yoğunlaştığını görüyoruz... 2,70'ten açılan MSX tercihi 2,65'e gerilemiş durumda!
Üyelerin kayda değer bulduğu tercihlerden biri de "KG VAR" seçeneği... 1,95'lik sürpriz oranıyla karşılıklı gol tercihi kuponlarda bolca yer alıyor.
"Maç Skoru" oyununun açık olduğu karşılaşmada #MBS1 fırsatıyla "1-1" skor denemeye ne dersiniz? Hem de 4,25 oranla!
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