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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan :Cengiz İzmitli
13.07.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Afrika Uluslar Kupası'nda finale hangi takım yükselecek? iddaa'nın favorisi...

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Afrika Uluslar Kupası'nda finale hangi takım yükselecek? iddaa'nın favorisi...

Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanacak! Cezayir ile Nijerya arasında oynanacak karşılaşma öncesi öne çıkanlara ve iddaa oranlarına göz atalım...

CEZAYİR - NİJERYA

- Çeyrek finale gelene kadar kalesinde gol görmeyen Cezayir, Fildişi Sahili engelini de geçip adını yarı finale yazdırmıştı.

- Hücum merkezinde Bounedjah yer alacak, arkasında ise Mahrez ve Feghouli olacak... Adam Ounas'ı da unutmamak lazım, yarı finalde yedekte bekledi ama turnuvada 4 gole (3 gol - 1 asist) katkı verdi.

- Nijerya cephesinde ise milli forma altında son turnuvası olduğunu söyleyen, Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel'in ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

- Eleme maçlarında kaptan dümende değildi ama Nijerya tek farklı galibiyetler alarak yarı finale çıkmayı başardı.

- Alex Iwobi, Ahmed Musa ve Odion Ighalo'dan oluşan hücum hattıyla gol arayacaklar, çeyrek finalin yıldızı Samuel Chukwueze de sağ kanadı çok etkili kullanıyor...

Afrika Uluslar Kupasında finale hangi takım yükselecek iddaanın favorisi...

MİSLİ.COM ÜYELERİ UZATMA BEKLİYOR!

309 iddaa koduyla bültende yer alan karşılaşma için Misli.com üyelerinin "beraberlik" tercihine yoğunlaştığını görüyoruz... 2,70'ten açılan MSX tercihi 2,65'e gerilemiş durumda!

Üyelerin kayda değer bulduğu tercihlerden biri de "KG VAR" seçeneği... 1,95'lik sürpriz oranıyla karşılıklı gol tercihi kuponlarda bolca yer alıyor.

"Maç Skoru" oyununun açık olduğu karşılaşmada #MBS1 fırsatıyla "1-1" skor denemeye ne dersiniz? Hem de 4,25 oranla!

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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