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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.07.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Afrika Uluslar Kupası'nda dev kapışma! Nijerya'nın iddaa oranı...

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Afrika Uluslar Kupası'nda dev kapışma! Nijerya'nın iddaa oranı...

Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda eleme müsabakalarına geçtik... Fas'ın elenmesi büyük sürprizdi, Nijerya ile Kamerun'dan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

NİJERYA - KAMERUN

- Afrika Uluslar Kupası'nda üst üste 9 maç kaybetmeyen (7 galibiyet - 2 beraberlik) Nijerya, son olarak Madagaskar'a 2-0 kaybedip bu yenilgisiz serisini sonlandırdı.

- O maçta dinlendirilen Alex Iwobi, Wilfred Ndidi, Moses Simon ve Kenneth Omeruo gibi isimlerin ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

- Kamerun'un da 6 maçlık bir yenilmezlik serisi bulunuyor. (3 galibiyet - 3 beraberlik)

- Ajax ile müthiş bir sezonu geride bırakan Andre Onana, grup maçlarında kalesini gole kapattı. Takımın en büyük güvencelerinden biri olacak.

- Bahoken ve Toko Ekambi'den oluşan hücum hattının arkasında Choupo-Moting ile başlamaları bekleniyor.

Afrika Uluslar Kupasında dev kapışma Nijeryanın iddaa oranı...

 

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Grupta Burundi ve Gine'yi 1-0'lık sonuçlarla yenen Nijerya, son maçta Madagaskar'a 2-0 kaybetmesine rağmen turladı.

Kamerun ise gruptaki ilk maçta Gine Bissau'yu 2-0 yenip ardından Gana ve Benin ile 0-0'lık beraberlikler elde etti.

İki ekibin de aldığı sonuçlardan defansa ağırlık verdiğini, temkinli oynadığını anlayabiliyoruz. Son 16 turunda tek maçlı sistem uygulanıyor ve bu karşılaşmada da hatanın telafisi olmayabilir! Bu nedenle yine iki ekibin temkinli oynayacağı bir maç olacaktır.

2.5 altı bir sonuç çıkma ihtimali yüksek ancak bu tercihin iddaa oranı düşük. İlk yarı beraberliği daha cazip duruyor.

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