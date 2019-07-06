Afrika Uluslar Kupası'nda dev kapışma! Nijerya'nın iddaa oranı...
Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda eleme müsabakalarına geçtik... Fas'ın elenmesi büyük sürprizdi, Nijerya ile Kamerun'dan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Afrika Uluslar Kupası'nda üst üste 9 maç kaybetmeyen (7 galibiyet - 2 beraberlik) Nijerya, son olarak Madagaskar'a 2-0 kaybedip bu yenilgisiz serisini sonlandırdı.
- O maçta dinlendirilen Alex Iwobi, Wilfred Ndidi, Moses Simon ve Kenneth Omeruo gibi isimlerin ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
- Kamerun'un da 6 maçlık bir yenilmezlik serisi bulunuyor. (3 galibiyet - 3 beraberlik)
- Ajax ile müthiş bir sezonu geride bırakan Andre Onana, grup maçlarında kalesini gole kapattı. Takımın en büyük güvencelerinden biri olacak.
- Bahoken ve Toko Ekambi'den oluşan hücum hattının arkasında Choupo-Moting ile başlamaları bekleniyor.
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Grupta Burundi ve Gine'yi 1-0'lık sonuçlarla yenen Nijerya, son maçta Madagaskar'a 2-0 kaybetmesine rağmen turladı.
Kamerun ise gruptaki ilk maçta Gine Bissau'yu 2-0 yenip ardından Gana ve Benin ile 0-0'lık beraberlikler elde etti.
İki ekibin de aldığı sonuçlardan defansa ağırlık verdiğini, temkinli oynadığını anlayabiliyoruz. Son 16 turunda tek maçlı sistem uygulanıyor ve bu karşılaşmada da hatanın telafisi olmayabilir! Bu nedenle yine iki ekibin temkinli oynayacağı bir maç olacaktır.
2.5 altı bir sonuç çıkma ihtimali yüksek ancak bu tercihin iddaa oranı düşük. İlk yarı beraberliği daha cazip duruyor.
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