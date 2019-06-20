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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.06.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlayacak? Afrika Kupası maçları hangi kanalda?

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Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlayacak? Afrika Kupası maçları hangi kanalda?

Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor. Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası heyecanı, turnuvaya ev sahipliği yapan Mısır ile Zimbabve arasında oynanacak grup maçıyla başlayacak. Peki, Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlayacak?

Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası heyecanı, turnuvaya ev sahipliği yapan Mısır ile Zimbabve arasında 21 Haziran'da (yarın) oynanacak grup maçıyla başlayacak. İşte, Afrika Uluslar Kupası hakkında tüm detaylar...

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilecek organizasyon, 21 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında Mısır'da yapılacak. Afrika Uluslar Kupası'na en fazla ev sahipliği yapan ülke konumundaki Mısır'da, 1959, 1974, 1986 ve 2006'nın ardından 5. kez turnuva düzenlenecek.

HANGİ KANALDA İZLENECEK?

21 Haziran gecesi saat 23.00 oynanacak Mısır - Zimbabve maçıyla başlayacak organizasyonun tamamı D-Smart'tan naklen yayınlanacak. Grup aşamasında 20, eleme turlarında 16 maç olmak üzere 36 maç canlı yayınla 77. Kanal Spor Smart'ta izleyicilerle buluşacak.

TÜM GÖZLER SALAH'TA OLACAK

İngiltere temsilcisi Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcu Muhammed Salah, turnuvanın favorilerinden ev sahibi Mısır Milli Takımı'nın en önemli kozu olacak.

Turnuvanın diğer önce çıkan yıldız oyuncuları arasında, Salah'ın takım arkadaşı Senegalli Sadio Mane ile Manchester City'de forma giyen Cezayirli Riyad Mahrez yer alıyor.

Bu turnuva, bazı önemli ilklere sahne olacak. Daha önce ocak-şubat aylarında düzenlenmesine rağmen tarihi değiştirilerek haziran-temmuza kaydırılan organizasyonda, ilk kez 16 yerine 24 takım mücadele edecek.

Ödül miktarının da artırıldığı turnuvada, şampiyona 4,5 milyon dolar, finaliste 2,5 milyon dolar, yarı finalistlere 2 milyon dolar, çeyrek finalistlere ise 800 bin dolar verilecek.

Geride kalan turnuvada zafere ulaşan Kamerun'un son şampiyon unvanını elinde bulundurduğu Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek 24 takım, son 16 turuna yükselebilmek için dörder ekipten oluşan 6 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk ikiye giren takımlarla en iyi dört grup üçüncüsü, son 16'ya kalacak.

A Grubu'nda Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Zimbabve, B Grubu'nda Nijerya, Gine, Madagaskar ve Burundi, C Grubu'nda Senegal, Cezayir, Kenya ve Tanzanya, D Grubu'nda Fas, Fildişi Sahili, Güney Afrika ve Namibya, E Grubu'nda Tunus, Mali, Moritanya ve Angola, F Grubu'nda Kamerun, Gana, Benin ve Gine-Bissau yer alacak.

EN BAŞARILI MISIR

Turnuvada ilk kez kullanılacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ise çeyrek final turundan itibaren başvurulacak.

Karşılaşmaların 6 statta oynanacağı kupada Mısır, aynı zamanda organizasyon tarihinin en başarılı takımı olarak öne çıkıyor. Ev sahibi ekip, sonuncusu 2010'da olmak üzere turnuvada 7 defa şampiyonluğa uzandı.

Mısır'ın yanı sıra Kamerun (5), Gana (4) ve Nijerya (3) elde ettikleri şampiyonluklarla turnuvanın diğer başarılı takımları olarak göze çarpıyor.

ÜÇ ÜLKE İLK KEZ TURNUVADA

Bu sene turnuvada, birçok yeni takım yer alacak. Madagaskar, Moritanya ve Burundi tarihlerinin ilk Afrika Uluslar Kupası deneyimini yaşayacak.

Turnuvanın en tecrübeli takımları arasında 24 kez finallere kalan Mısır, Fildişi Sahili (23) ve Gana (22) başı çekiyor.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI SAHADA

Afrika Uluslar Kupası'nda, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen birçok önemli futbolcu mücadele edecek.

Son şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe, turnuvaya en çok oyuncu gönderen takımlar olarak öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı ekipten Christian Luyindama (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Mbaye Diagne (Senegal), Sofiane Feghouli (Cezayir) ve Younes Belhanda (Fas) milli takımlarının kadrosuna çağrılırken, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru Nijerya'nın, Badou Ndiaye de Senegal'in kadrosunda yer alıyor.

Fenerbahçe'den ise Nabil Dirar (Fas) ve Carlos Kameni (Kamerun) ile geçen sezon kiralık olarak görev alan Islam Slimani (Cezayir) ve Andre Ayew (Gana), ülkelerini Afrika Uluslar Kupası'nda temsil edecek.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de forma giymesinin ardından Afrika Uluslar Kupası'nda milli takıma davet edilen diğer oyuncular şöyle:

Kasımpaşa: Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan "Trezeguet" (Mısır), Bengali-Fode Koita (Gine)

Trabzonspor: Caleb Ekuban (Gana)

Medipol Başakşehir: Joseph Larweh Attamah (Gana)

Çaykur Rizespor: Chidozie Awaziem (Nijerya)

Göztepe: Lumor Agbenyenu (Gana), Lamine Gassama (Senegal)

Alanyaspor: Djalma Campos (Angola)

Antalyaspor: Fredy (Angola)

MKE Ankaragücü: Wilfred Moke (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

Kayserispor: Jean-Armel Kana-Biyik (Kamerun), Asamoah Gyan (Gana)

Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle (Benin)

Gençlerbirliği: Stephane Sessegnon (Benin)

Adana Demirspor: Mickael Pote (Benin)

Elazığspor: Diallo Guidileye (Moritanya)

Giresunspor: Adama Ba (Moritanya)

Bursaspor: Abdullahi Shehu (Nijerya), Henri Saivet (Senegal)

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