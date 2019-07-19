Afrika Uluslar Kupası Finali TEK MAÇ! iddaa'nın favorisi...
Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda artık final zamanı! Senegal ile Cezayir arasında oynanacak karşılaşma öncesi son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Senegal, yarı finalde Tunus engelini uzatma anlarında rakibin kendi kalesine attığı golle geçti.
- Cezayir ise 90+'larda Mahrez'in enfes serbest vuruş golüyle final vizesi aldı.
- Senegal hücumunda Sadio Mane, Ismaila Sarr ve Keita Balde gibi önemli ayaklar var ama grup aşamasında Cezayir'in 1-0'lık galibiyeti unutulmasın!
- Galatasaraylı Feghouli sağdan taşımış, ceza sahası dışında topla buluşan Belaili önce kontrol etmiş, sonra düzgün bir vuruşla 3 puanı getiren golü atmıştı...
- Mahrez, Feghouli ve Belaili dışında kalesinde kritik anlarda kritik kurtarışlar yapan Rais M'Bolhi'nin de altını çizelim... Antalyaspor günlerini hatırladınız mı?
ALT-ÜST İDDAA ORANLARI DEĞİŞTİ!
- iddaa'da TEK MAÇ olarak bültende yer alan bu final maçı öncesi, ALT-ÜST oranlarında dalgalanmalar yaşanıyor...
- 2,20'den açılan "0-1 GOL" seçeneği 2,05'e geriledi - 1,30'dan açılan "2.5 ALT" seçeneği ise bir ara 1,25 seviyesini görmüştü!
- İYX/MSX tercihinin, bu maç özelinde Misli.com üyeleri tarafından kuponlarda yer bulduğunu ve 0-0 ile 1-1 skorlarının da sürpriz tercihler arasında yer aldığını hatırlatalım.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle