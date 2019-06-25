Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda heyecan başlıyor! Gana'nın iddaa oranı...
Afrika Uluslar Kupası F Grubu’nda Gana ile Benin karşı karşıya geliyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...
- Futbol otoriteleri tarafından turnuvanın favorilerinden kabul edilen Gana, Afrika Uluslar Kupası’nı 4 kez kazanmıştı.
- Son zaferini 1982’de alan 'Siyah Yıldızlar' şeytanın bacağını bu defa kırmak istiyor. Turnuvaya Kenya, Etiyopya ve Sierra Leone’nin olduğu grubu birinci bitirerek katılan Gana, kadrosundaki yıldızlarla dikkat çekiyor.
- Asamoah Gyan, Ayew kardeşler, Kwadwo Asamoah, Thomas Partey, Rahman Baba ve Joseph Attamah gibi Avrupa liglerinde başarılı olmuş isimlere sahipler. Tecrübeli ve genç oyuncularla güzel bir kadro harmanlayan Gana final için umutlu.
- Afrika Uluslar Kupası’na Cezayir, Togo ve Gambiya’nın olduğu grubu ikinci sırada bitirerek katılan Benin turnuvanın sürpriz takımı olmak istiyor.
- Steve Mounie’nin ön plana çıktığı ‘Sincaplar’da Stephane Sessegnon ve Mickael Pote gibi Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler de bulunuyor.
- Afrika Uluslar Kupası’na daha önce katılan Benin’in sıkıntısı turnuva sürecinde kötü sonuçlar alması. Bu organizasyondaki oynadıkları son 9 maçın 8’ini kaybetmeleri buna en büyük kanıt.
BU İSTATİSTİKLER ÖNEMLİ!
- Benin bu turnuvada çıktığı son 9 maçın 8’inde mağlup oldu. (MS1)
- İki ekip arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 3’ü Gana galibiyetiyle, 2’si ise Benin galibiyetiyle sonuçlandı.
- Benin’in Afrika Uluslar Kupası eleme grubunda oynadığı 6 maçın 4’ünde 2.5 gol barajı aşılmadı. (2.5 ALT)
- Gana, Afrika Uluslar Kupası eleme grubunda oynadığı 4 maçın tamamını kazandı. (MS1)
MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ NET!
Heyecan dolu karşılaşmaya Misli.com üzerinden iddaa oynayanların ezici çoğunluğu Gana’dan yana! Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen üyelerin %63’ü MS1-1,50 seçeneğini tercih etmiş durumda...
MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?
Benin'in seviye anlamında Gana'dan daha düşük bir ekip olduğunu görmek mümkün. Gana galibiyeti kuponlarda yer almaya müsait. İklim şartları oyuncuları zorluyor. Orta skor bahsinin daha değerli olduğunu, 2-0 ve benzeri orta skorlarda maçın tamamlanacağını düşünüyorum. Öncelikli tercihim TGS 2,3 olacak.
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