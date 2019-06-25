Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda heyecan başlıyor! Gana'nın iddaa oranı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAfrika Uluslar Kupası F Grubu'nda heyecan başlıyor! Gana'nın iddaa oranı...
GeriFutbol Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda heyecan başlıyor! Gana'nın iddaa oranı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
25.06.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda heyecan başlıyor! Gana'nın iddaa oranı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda heyecan başlıyor! Gana'nın iddaa oranı...

Afrika Uluslar Kupası F Grubu’nda Gana ile Benin karşı karşıya geliyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...

GANA

- Futbol otoriteleri tarafından turnuvanın favorilerinden kabul edilen Gana, Afrika Uluslar Kupası’nı 4 kez kazanmıştı.

- Son zaferini 1982’de alan 'Siyah Yıldızlar' şeytanın bacağını bu defa kırmak istiyor. Turnuvaya Kenya, Etiyopya ve Sierra Leone’nin olduğu grubu birinci bitirerek katılan Gana, kadrosundaki yıldızlarla dikkat çekiyor.

- Asamoah Gyan, Ayew kardeşler, Kwadwo Asamoah, Thomas Partey, Rahman Baba ve Joseph Attamah gibi Avrupa liglerinde başarılı olmuş isimlere sahipler. Tecrübeli ve genç oyuncularla güzel bir kadro harmanlayan Gana final için umutlu.

BENİN

- Afrika Uluslar Kupası’na Cezayir, Togo ve Gambiya’nın olduğu grubu ikinci sırada bitirerek katılan Benin turnuvanın sürpriz takımı olmak istiyor.

- Steve Mounie’nin ön plana çıktığı ‘Sincaplar’da Stephane Sessegnon ve Mickael Pote gibi Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler de bulunuyor.

- Afrika Uluslar Kupası’na daha önce katılan Benin’in sıkıntısı turnuva sürecinde kötü sonuçlar alması. Bu organizasyondaki oynadıkları son 9 maçın 8’ini kaybetmeleri buna en büyük kanıt.

BU İSTATİSTİKLER ÖNEMLİ!

- Benin bu turnuvada çıktığı son 9 maçın 8’inde mağlup oldu. (MS1)

- İki ekip arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 3’ü Gana galibiyetiyle, 2’si ise Benin galibiyetiyle sonuçlandı.

- Benin’in Afrika Uluslar Kupası eleme grubunda oynadığı 6 maçın 4’ünde 2.5 gol barajı aşılmadı. (2.5 ALT)

- Gana, Afrika Uluslar Kupası eleme grubunda oynadığı 4 maçın tamamını kazandı. (MS1)

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ NET!

Heyecan dolu karşılaşmaya Misli.com üzerinden iddaa oynayanların ezici çoğunluğu Gana’dan yana! Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen üyelerin %63’ü MS1-1,50 seçeneğini tercih etmiş durumda...

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

Benin'in seviye anlamında Gana'dan daha düşük bir ekip olduğunu görmek mümkün. Gana galibiyeti kuponlarda yer almaya müsait. İklim şartları oyuncuları zorluyor. Orta skor bahsinin daha değerli olduğunu, 2-0 ve benzeri orta skorlarda maçın tamamlanacağını düşünüyorum. Öncelikli tercihim TGS 2,3 olacak.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika: Trabzonspor'da ikinci ayrılık
Erdal Gündüz: "Fofana ve Jahovic'in bize çok katkı sağlayacağına inanıyorum"
Altınordu'dan imza şov! 14 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzalandı
Pamela Anderson aldatıldığını açıkladı