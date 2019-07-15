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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
15.07.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Afrika Kupası finali ne zaman? Senegal Cezayir maçı ne zaman ve hangi gün?

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Afrika Kupası finali ne zaman? Senegal Cezayir maçı ne zaman ve hangi gün?

Afrika Kupası finalinin adı belli oldu. Senegal'in Tunus karşısında, Cezayir'in ise Nijerya karşısında aldığı galibiyetin ardından Afrika Kupası finalistleri netlik kazandı. Peki, Senegal Cezayir maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, Afrika Kupası finali kapsamında Senegal Cezayir maçı hakkında merak edilen bazı bilgiler

Afrika Kupası finali için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cezayir'in Afrika ekipleri arasından sıyrılarak final aşamasına kadar geldiği Afrika Kupası finali, Cezayir Senegal arasında oynanacak. Peki, Senegal Cezayir Afrika Kupası finali ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

AFRİKA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Afrika Kupası Finali, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'da Senagal ile Cezayir arasında oynanacak. Karşılaşma D-Smart platformunda yer alan Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.

Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Manchester City'de forma giyen Mahrez, 90 5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.

Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak.

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