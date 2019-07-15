Afrika Kupası finali ne zaman? Senegal Cezayir maçı ne zaman ve hangi gün?
Afrika Kupası finalinin adı belli oldu. Senegal'in Tunus karşısında, Cezayir'in ise Nijerya karşısında aldığı galibiyetin ardından Afrika Kupası finalistleri netlik kazandı. Peki, Senegal Cezayir maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, Afrika Kupası finali kapsamında Senegal Cezayir maçı hakkında merak edilen bazı bilgiler
Afrika Kupası finali için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cezayir'in Afrika ekipleri arasından sıyrılarak final aşamasına kadar geldiği Afrika Kupası finali, Cezayir Senegal arasında oynanacak. Peki, Senegal Cezayir Afrika Kupası finali ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler
AFRİKA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
Afrika Kupası Finali, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'da Senagal ile Cezayir arasında oynanacak. Karşılaşma D-Smart platformunda yer alan Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.
Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Manchester City'de forma giyen Mahrez, 90 5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.
Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak.
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