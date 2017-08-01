AFGAN KÖKENLİ VİKİNG

Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka, Almanya'yı 2-1 yenerken, İskandinav ekibinin ikinci golünü atan Nadia Nadim'in hayatı gündeme oturdu.

Afganistan'da 5 kız çocuklu bir ailede dünyaya gelen, 90'larda Taliban ile hayatı kararan Nadia'nın Afgan ordusunda general olan babası Rabani, rejim tarafından idam edildi.

Kadınların çalışma ve öğrenim hakkı olmadığı Taliban rejiminden kaçan Nadim ailesi, sahte pasaportlarla önce Pakistan'a oradan da İtalya'ya kaçtı; ardından İngiltere'ye geçti.

29 YAŞINDA, TIP OKUYOR!

İngiltere’deki akrabalarının yanında bir süre yaşayan Nadia Nadim ve ailesi, daha sonra Danimarka'dakibir mülteci kampına yerleştirildi.

Ülkesi Afganistan'da sevdalandığı futbola, kampın yakınlarındaki bir futbol kulübünde idmanlara çıkarak devam eden Nadia Nadim, profesyonel seviyede oynamaya başlamasının ardından Danimarka vatandaşlığını aldı ve milli formayı giydi.

Aarhus Üniversitesi'nde tıp öğrenimini sürdüren 29 yaşındaki Nadia Nadim, yenileyici tedavilere katkı yapan bir tıpçalışanı olmak istiyor.

ABD Kadınlar Futbol Ligi kulüplerinden Portland Thorns forması giyen Nadia, 3 Ağustos'ta Avusturya ile oynanacakları final maçında Danimarka'nın kozu olacak.