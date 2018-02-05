Af bekliyor! Kocaman'a haber gönderdi...
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'dan mesaj var...
Ozan Tufan, kendine takım bulamayınca Dereağzı’nda tek başına çalışmaya devam ediyor. Genç oyuncu, bir yandan da af bekliyor.
Ozan’ın Aykut Kocaman’a, “Gereken dersleri çıkardım. Eğer affedilirsem, çok daha güçlü bir şekilde geri döneceğim” mesajını gönderdiği öğrenildi. Yönetimin de af çıkmasına sıcak baktığı kaydedildi. (Fanatik)
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