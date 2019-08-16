AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off heyecanına geri sayım!
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımı ile karşı karşıya gelecek. Daha önce Çekya'nın Sparta Prag takımını 2-1 yenerek play-off turuna yükselen Trabzonspor rakibiyle iç sahada mücadele edecek. Play-off heyecanını takip edecek olanlar için Trabzonspor maçının tarih ve kanal bilgileri merak konusu oldu. Peki, AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler.
Deplasmanda çıktığı ilk maçı 2-0 kazanan AEK, rövanşta elde ettiği beraberlikle play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor ile mücadele edecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleye ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte, AEK Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili bilgiler.
Trabzonspor, rakibi AEK ile 22 Ağustos'ta deplasmanda, 29 Ağustos'ta ise iç sahada karşılaşacak. Maçın saati ve yayınlanacağı kanalla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Mücadeleye ilişkin bilgiler netleştikçe haberlerimizde yer vereceğiz.
Çekya ekibi Sparta Prag’ı sahasında 2-1 mağlup ederek Play-Off turuna yükselen Trabzonspor, 17 günde 5 maç oynayacak.
2-2’nin rövanşında dün sahasında karşılaştığı Sparta Prag’ı 2-1 yenerek Avrupa’daki yolculuğuna devam eden Trabzonspor’u zorlu bir fikstür bekliyor. Sparta Prag karşılaşmasının ardından ara vermeden Pazar günü Süper Lig’in ilk haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına soyunan bordo-mavililer, cumartesi günkü çalışmalarını tamamlayarak İstanbul’a hareket edecek. Trabzonspor, 18 Ağustos’ta Kasımpaşa ile yapacağı mücadelenin ardından ise rotasını 22 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Yunanistan’da AEK ile oynayacağı karşılaşmaya çevirecek.
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