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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
22.08.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Rakip takımdan açıklama

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AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Rakip takımdan açıklama

Futbolseverlerin merakla beklediği AEK Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki yoluna devam edebilmek için play off aşamalarından olumlu bir sonuç almak zorunda olan Trabzonspor, AEK karşısındaki ilk maçı Yunanistan'da oynayacak. Peki, AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

AEK Trabzonspor maçı için Bordo Mavili temsilcimizin son hazırlıkları devam ediyor. Daniel Sturridge'i kadrosuna katan Trabzonspor, AEK karşısında ilk maçı galip tamamlayarak avantajla dönmek istiyor. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmaya dair bazı bilgiler

AEK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Play Off mücadelesinde AEK, temsilcimiz Trabzonspor'u konuk edecek. 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİNDEN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, yeni macera için sabırsızlandığını belirtti.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Sturridge, "Türk D. Studgie lokumu! Evet, bugünlük bayat şakam bu. Şaka bir yana, bu yeni macera için sabırsızlanıyorum. Nimetleri için Tanrı'ya şükürler olsun. Şimdilik hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, hücum oyuncusu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

AEK TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bugün Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan AEKda teknik direktör Miguel Cardoso, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspora saygı duymaları gerektiğini vurgulayan Cardoso, Hangi takıma karşı oynayacağımızın farkındayız. Trabzonspora saygı duymalıyız, çünkü güçlü bir ligden güçlü bir kulüp. Finansal açıdan inanılmaz bir seviyedeler. Sturridge’i alabileceklerini okuyoruz. Avrupa’daki en iyi takımlardan transferler yapıyorlar. Onlara saygı duyuyoruz ama önemli olan kendi oyunumuza odaklanmamız dedi.

İLK MAÇI EVDE OYNAMAK FARKLI

İlk maçı iç sahada oynayacaklarını ifade eden Cardoso, İlk maçı iç sahada oynamak farklı. Seviye daha yüksek olacaktır ve bununla en iyi şekilde başa çıkmalıyız. Rakibimizi durdurmalı ve yakaladığımız fırsatlardan yararlanmalıyız ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ OLAN SONUÇ

Bir önceki turda çok iyi oynamadıklarını ifade eden Portekizli teknik adam, İstediğim oyun bu değildi ancak eleme maçları oynadığınızda sonuç önemlidir. En iyi takım bu maçları kazanır. Bu yüzden birlik ve takım ruhu önemli. Eğer bu değerlerde üstün kalırsak, turu geçeceğiz. En iyi oyunumuzu oynamak, bireysel hataları en aza indirmek ve her anlamda rakibimizden daha iyi olmak zorundayız açıklamasında bulundu.

TÜRKİYEDEKİ ATMOSFERİ ÇOK İYİ BİLİYORUM

Trabzondaki atmosfer hakkında da görüşlerini paylaşan Cardoso, Trabzonda sıcak bir atmosferle karşılaşacağız. Birkaç yıl önce Shakhtar ile Başakşehire karşı oynadık. Atmosferin orada nasıl olacağını çok iyi biliyorum. Takım daha hazırlıklı olacak diye konuştu.

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