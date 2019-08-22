AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar oynanacak. Temsilcimiz Trabzonspor da bu kapsamda Yunanistan ekibi AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın AEK takımıyla deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da, taraftarların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. İşte, AEK Trabzonspor maçına ilişkin tüm ayrıntılar...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Yunanistan'ın güçlü ekibi AEK ile deplasmanda mücadele edecek. Başkent Atina'daki OAKA Spyros Louis Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
BURAYA NASIL GELDİLER?
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, gruplara kalma yolunda ilk maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.
AEK, 3. eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı elemişti.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın, Kasımpaşa maçında dinlendirdiği oyunculara görev vermesi bekleniyor.
Karadeniz ekibinin AEK karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Shörloth 11 ile çıkması bekleniyor.
AVRUPA'DA 128. RANDEVU
Yunanistan'ın AEK takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 128. maçına çıkacak.
Bordo-mavililer, geride kalan 127 maçta 49 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Avrupa sınavlarında rakip fileleri 166 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 169 gol gördü.
Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 79, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle