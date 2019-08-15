AEK Trabzonspor maçı ne zaman?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi. Play-off turuna kalan Trabzonspor'un rakibi, Yunanistan temsilcisi AEK oldu. Peki, AEK Trabzonspor maçı ne zaman?
Trabzonspor ile AEK UEFA Avrupa Ligi play-off turunda gruplara kalmak için mücadele edecek. AEK takımı, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı, Trabzonspor ise Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı eleyerek bu tura yükselmişti. İşte, AEK Trabzonspor maçına ilişkin ayrıntılar...
Trabzonspor rakibiyle, 22 Ağustos'ta deplasmanda, 29 Ağustos'ta ise iç sahada karşılaşacak. Bu maçlara ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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