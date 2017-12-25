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Advocaat, Sparta Rotterdam’ı çalıştıracak

Teknik direktör Dick Advocaat, Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Sparta Rotterdam ile anlaştı.

AA
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Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Advocaat ile anlaştıkları ve sezonun ikinci yarısında takımın teknik direktörlük görevine başlayacağı bildirildi. Ligde oynadığı 17 maçta 11 puan toplayabilen Sparta Rotterdam, puan tablosunun 17. basamağında bulunuyor. Hollanda Milli Takımı’nda 3 dönem görev alan Advocaat, geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştırdı. Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers ve Zenit kulüplerinin yanı sıra Rusya Milli Takımı’nın da teknik direktörlüğünü üstlenen Advocaat, 2016’nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord teknik heyetine danışmanlık yaptı.

Dick Advocaat

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