Adriano'yu resmen açıkladılar! Transfer...
Beşiktaş'ın sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmasını ödemesini yaparak son anda engellediği Adriano ile ilgili flaş bir açıklama geldi.
Brezilya Kulübü Santos'un başkanı Jose Carlos Peres, yaptığı açıklamada takımının transfer hedeflerini resmen duyurdu.
UOL Esporte'ye açıklamalarda bulunan Peres, "Adriano veya Felipe Jonatan'dan biri olacak. Başka alternatifimiz yok." cümlelerini kullandı.
34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu 2016-2017 sezonu başında Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Brezilyalı futbolcu siyah beyazlı takımda 103 karşılaşmada forma giyerken, 4 gol atıp, 10 asist yaptı.
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