Adriano'nun yeri dolacak
Beşiktaş'ta Başkan Orman, "Sol beke transfer şart" dedi.
Avusturya’da kurmaylarıyla bir araya gelen Fikret Orman, Brezilyalı sol bekin yerine aynı kalitede bir isim almak için uğraş verdiklerini belirtirken, görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.
BEŞİKTAŞ’ta Kulüp Başkanı Fikret Orman dün takımın Avusturya’da süren kampına katıldı. Sabah antrenmanı sırasında Sportif Direktör Ali Naibi ve Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı ile sohbet eden Orman kurmaylarıyla transfer konusunda fikir alış verişinde bulundu. Başkan Orman teknik direktör Abdullah Avcı’nın verdiği rapor doğrultusunda hem sol bek hem de sol stoper transferi yaparak, takımdan ayrılan Adriano’nun yerini mutlaka dolduracaklarını kaydetti. Brezilyalı sol bekin yerine aynı kalitede bir isim almak için uğraş verdiklerini kaydeden Orman görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.
Takımdaki iki yıldız isme yol göründü
YÖNETİM, teknik direktör Avcı’nın yeni sezonda faydalanmayı düşünmediği yüksel bedelli futbolcularla da yolları ayırmakta kararlı. Özellikle yaz döneminde kulüpteki geleceğiyle ilgili büyük belirsizlik yaşanan Ricardo Quaresma’nın yanı sıra Gary Medel’i göndermek isteyen yönetim bu iki yıldızın yerine Abdullah Avcı’nın istediği isimlere yönelecek. Bu nedenle transfer komitesi Quaresma ve Medel’in menajerlerini İstanbul’a çağırdı. Görüşmelerde menajerlere, “Transfer dönemi bitmeden, kulüpler kadrolarını kurmadan kulüp bulun. Size her türlü kolaylığı sağlayacağız” denilecek. Yönetimin orta sahaya takviye yapmak istediği, gündemdeki Kagawa’nın İspanya’ya gitmesi üzerine başka bir isme yönelineceği öğrenildi.
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