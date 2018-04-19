Adriano'nun gözü Brezilya'da
Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Adriano, kariyerini ülkesi Brezilya'da noktalamak istiyor.
Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, önümüzdeki sezon ülkesine dönmek istediğini açıkladı.
Globoesporte' ye konuşan Adriano, "Brezilya'dan bir kulüple görüştüm ama sonuçlanmadı. Geri dönmeyi ciddi bir şekilde düşünüyorum ve şu an tam zamanı" ifadelerini kullandı.
"Futbolumu göstermek istiyorum" diyen 33 yaşındaki oyuncu, "Büyük bir kulübün formasını giymek ve teklifleri dinlemek için istekliyim" şeklinde konuştu.
Adriano ayrıca yaklaşık 6 yıl Barcelona forması giydikten sonra takımdan ayrılmanın kolay bir karar olmadığını, ancak Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu da söyledi.
2016'da Beşiktaş'a transfer olan Adriano'nun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi Haziran 2019'da sona erecek.
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