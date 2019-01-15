Adriano'dan yönetime 1 yıl mesajı!
Babel'in gidişinin ardından gözler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Adriano’ya çevrildi.
Brezilyalı sol bek yönetimle yaptığı görüşmede “İsterseniz sözleşmemi 1 yıl daha uzatırım ancak istemezseniz de saygı duyarım. Ne olursa olsun sezon sonuna kadar şampiyonluk için savaşırım” ifadelerini kullandı.
Yönetim ise bu konuda net bir karar verebilmiş değil. Bu konuda Şenol Güneş’in vereceği rapor bekleniyor. Bu arada kalece Tolga Zengin’in de Evkur Yeni Malatyaspor’un teklifine vereceği yanıt bekleniyor. Eğer Tolga kendisine önerilen maaşı kabul ederse tecrübeli kaleciye karşılık Malatya’dan kaleci Ertaç Özbir takasla Beşiktaş’a katılacak.
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