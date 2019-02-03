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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.02.2019 - 22:26, Son Güncelleme:

Adriano: "Sözleşmemi uzatmak isterim"

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Adriano: "Sözleşmemi uzatmak isterim"

Beşiktaş'ta oynayan Adriano Correia, Mayıs ayında bitecek sözleşmesiyle ilgili, “Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş’ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim” açıklamasında bulundu.

Beşiktaş’ın Antalyaspor karşısında aldığı 6-2’lik galibiyetin ardından Güven Yalçın ve Adriano Correia karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güven Yalçın, başlarda biraz zorlandıklarını ifade ederken penaltı ve golün ardından açıldıklarını söyledi. Gol yememeleri gerektiğini de belirten Yalçın, “Şansımızı değerlendirdik ve golleri attık. Gol yememeliydik onu da düzelteceğiz” dedi.

Shinji Kagawa’yı da değerlendiren Yalçın, “Bize çok katkı sağlayacak. Oyunu yönlendirecek bir oyuncu” dedi. Yalçın, forvet ve sol kanatta iyi oynadığını da söyledi.

Beşiktaş’ın sol bek oyuncusu Adriano Correia da mücadeleyi değerlendirdi. Skora bakınca iyi bir sonuç aldıklarını ifade eden Adriano, ikinci yarıda zorlandıklarını ancak 4’üncü golden sonra açıldıklarını ifade etti. Sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesi ilgili açıklama da yapan Adriano, “Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş’ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Bu formayı giydiğim sürece bu ciddiyetim devam edecek. Mayıs ayına kadar sözleşmem var. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim” dedi.

Adriano, Kagawa ile ilgili olarak da kaliteli ve fark yaratan bir oyuncu olduğu değerlendirmesini yaptı.


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