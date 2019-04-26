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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
26.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Adriano imdada yetişti

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Adriano imdada yetişti

Şenol Güneş son haftalarda sol bekte yaşadığı sıkıntıyı Adriano ile aşmayı hedefliyor. Tecrübeli teknik adamın iyileşen Brezilyalı oyuncuyu Ankaragücü karşısında ilk 11’de başlatması bekleniyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adriano’nun sakatlıktan çıkmasından ötürü oldukça memnun. Caner Erkin’in form düşüklüğü yaşaması nedeniyle sol bekte sıkıntı yaşayan Güneş, Brezilyalı oyuncunun iyileşmesiyle rahat nefes aldı.

Güneş’in, Ankaragücü maçında sol bekte Adriano ile başlaması bekleniyor. Sivasspor maçındaki performansı beğenilmeyen Lens’in yerine de Quaresma ile başlaması beklenen Güneş, Kagawa konusunda ise kararsız. Sivas’ta Ljajic ile birlikte ilk 11’de başlayan Japon oyuncu etkisiz bir görüntü çizdi.

SAVUNMA ÖNÜ DORUKHAN VE ATIBA'NIN

Savunma önünde Dorukhan-Atiba ikilisini yine tercih edecek olan Güneş, bu kez karşılaşmaya Ljajic’in yanında Oğuzhan Özyakup ile başlama ihtimali bulunuyor. İki maç aradan sonra Sivas’ta 87. dakikada oyuna dahil olan Oğuzhan, bu sezon 28 mücadelede forma giydi ancak maç başı aldığı ortalama süre 27 dakika oldu. Siyah beyazlıların kaptanı, ligin ikinci devresinde hiç ilk 11’de şans bulamadı. Oğuzhan sadece 5 maçta sonrada oyuna girdi ve 28 dakika sahada kaldı

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