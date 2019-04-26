Adriano imdada yetişti
Şenol Güneş son haftalarda sol bekte yaşadığı sıkıntıyı Adriano ile aşmayı hedefliyor. Tecrübeli teknik adamın iyileşen Brezilyalı oyuncuyu Ankaragücü karşısında ilk 11’de başlatması bekleniyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adriano’nun sakatlıktan çıkmasından ötürü oldukça memnun. Caner Erkin’in form düşüklüğü yaşaması nedeniyle sol bekte sıkıntı yaşayan Güneş, Brezilyalı oyuncunun iyileşmesiyle rahat nefes aldı.
Güneş’in, Ankaragücü maçında sol bekte Adriano ile başlaması bekleniyor. Sivasspor maçındaki performansı beğenilmeyen Lens’in yerine de Quaresma ile başlaması beklenen Güneş, Kagawa konusunda ise kararsız. Sivas’ta Ljajic ile birlikte ilk 11’de başlayan Japon oyuncu etkisiz bir görüntü çizdi.
SAVUNMA ÖNÜ DORUKHAN VE ATIBA'NIN
Savunma önünde Dorukhan-Atiba ikilisini yine tercih edecek olan Güneş, bu kez karşılaşmaya Ljajic’in yanında Oğuzhan Özyakup ile başlama ihtimali bulunuyor. İki maç aradan sonra Sivas’ta 87. dakikada oyuna dahil olan Oğuzhan, bu sezon 28 mücadelede forma giydi ancak maç başı aldığı ortalama süre 27 dakika oldu. Siyah beyazlıların kaptanı, ligin ikinci devresinde hiç ilk 11’de şans bulamadı. Oğuzhan sadece 5 maçta sonrada oyuna girdi ve 28 dakika sahada kaldı
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