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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraf: İHA - Kaynak: Sabah
23.01.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Adriano, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi!

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Adriano, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi!

Beşiktaş'ta; iki yıllık sözleşme ve şu an aldığı 1 milyon 850 bin Euro maaşı talep eden Adriano, yönetimin 1+1 yıl ve 1.5 milyon Euro maaş önerisini düşünmek için süre istedi.

Beşiktaş'ta durumu merak edilen isimlerden biri de sözleşmesi 31 Mayıs 2019 itibariyle bitecek olan Adriano. Brezilyalı yıldız takımda kalmayı istiyor ancak yönetimin sunduğu teklifi de beğenmiş görünmüyor.

Siyah-beyazlı yönetim 2016-17 sezonunda Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı sol beke, 1+1 yıl ve 1.5 milyon Euro maaş önerdi. 34 yaşındaki oyuncu bu teklifi beğenmezken, 2 yıllık sözleşme ve şuan ki maaşı olan 1 milyon 850 bin Euro'yu talep etti. Adriano olumsuz yanıt alınması halinde yıldız isim için transfer döneminin son günlerinde hareketlilik yaşanacak. Arap kulüpleri baştaolmak üzere, Çin ve Brezilya'dan da teklifler alan Adriano, sözleşmeyi kabul etmezse Beşiktaş, kasasına para koymak için oyuncunun transferine onay verecek.

MENAJERİ RAHAT: "SEÇENEKLERİMİZ VAR"

Adrıano'nun menajeri Dino Lamberti yaptığı açıklamada, Brezilya'dan teklif aldıklarını ve yıldız futbolcunun yeniden ülkesine dönme ihtimali olduğunu söyledi. Lamberti, "Teklifler var ama zamanlama önemli. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Bu süreci Adriano değerlendiriyor. Yeniden ülkesine dönmek istese de Avrupa'da kalma seçeneğini de göz ardı etmiyor" dedi.

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