Adriano: "Başka bir takımla ön protokol imzalayabilirim"

34 yaşındaki Brezilyalı sol bek, kulüpteki alacaklarından Şenol Güneş'le gerçekleştirdiği görüşme ve gelecek planlarına kadar pek çok konuya açıklık getirdi. İşte röportajdan öne çıkan bölümler:

Beşiktaş'taki durumun nedir? Kulüpten alacakların var mı?

"Beşiktaş'tan birkaç aylık alacağım var. Perşembe günü, ara transfer dönemi kapanmadan önce alacaklarımın büyük bir kısmını ödediler. Bazı kulüplerin de bu meselenin sonucunu, yani sözleşmemin feshedilip edilmeyeceğini beklediklerini biliyorum. Ancak şunu açıkça söylemek isterim ki kulübüm geçmişe yönelik alacaklarımı ödedi."

"Bugünkü durumuma gelecek olursak, mayıs ayına kadar devam eden bir kontratım bulunuyor. Fakat bu durum, teklif almama engel değil. Zira Brezilya'da transfer dönemi hâlâ devam ediyor. Şu an sadece bekliyorum. Zira başka bir takımla ön protokol de imzalayabilirim. Dolayısıyla Beşiktaş'tan derhal ayrılmanın önünde hiçbir engel yok."

"Görüşmeye açığız"

"Teklif almamın önünde hiçbir engel yok ve bu da beni memnun ediyor. İyi bir proje... Şu an için ya da gelecekte... Biz her türlü görüşmeye açığız."

"Şu an ayrılman için Beşiktaş'ın seni serbest bırakması gerekiyor..."

"Evet ama bunu bir problem olarak görmüyorum. Çünkü sözleşmem mayısta bitiyor. Önümüzde 4 ay daha var. Teklif gelebilir ve bu da beni memnun eder. Bunu menajerime de her zaman açık bir şekilde ifade ediyorum. 4 aylık bir kontratım var ve kulübüme saygılıyım."

"Bununla birlikte Beşiktaş kulübüyle olan görüşmelerimizde bizi memnun edecek tekliflere açık olduğumuzu söyledim. Böyle bir durumda gider, kulübümle görüşürüm."

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"Eğer bir teklif olursa Beşiktaş, takımdan ayrılman için zorluk çıkarmaz mı?"

"Kulübün kalmamı arzu ettiğini biliyorum. Ben de kulübe yardım etmek istiyorum. Şenol Güneş'le de görüştüm ve ona bugüne dek hep olduğu gibi son güne kadar profesyonelce çalışacağımı söyledim. Ne var ki kendimi de düşünmek zorundayım. 34 yaşına geldim ve kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Eğer iyi bir teklif gelirse bunu ailemle değerlendiririz ve bu durumu hiç şüphesiz onlarla konuşurum."

"Santos ve Gremio dışında menajerinle ya da seninle temasa geçen başka kulüpler oldu mu?"

"Evet, Corinthians ve Flamengo'nun da bir ilgisi oldu. Yanılmıyorsam 1,5 yıl önce Palmeiras ile de görüştük. Böylesine büyük kulüplerin beni istemesi gururumu okşuyor. Ancak şu an geleceğim konusunda sakinim ve gelecek somut teklifleri bekliyorum. Kontrat süresi de dahil olmak üzere her şeyi enine boyuna değerlendireceğiz."

"Flamengo ve Corinthians teklifte bulundu mu? Doğrudan sana mı yoksa menajerine mi ulaştılar?"

"Yalnızca ilgileri vardı; ama ücret konuşmadım. Bu iki kulübün ismini duyduk. Ancak kulüpler, benimle değil, menajerim ve temsilcilerimle görüşme gerçekleştirdiler."

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