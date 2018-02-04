'Adres belli! Terim bu maçı çevirmek istiyorsa...'
Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ali Naci Küçük, Sivasspor-Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi...
İşte, Ali Naci Küçük'ün ilk 45 dakikayla ilgili yorumları...
- Galatasaray adına nasıl bir ilk yarı seyrettik?
- Fatih Terim'in Donk hamlesi ile düşündüğü ve planladığı elbette bu değildi. Sivasspor orta alanı çok çabuk geçti. Forma mücadelesini hak ederek kazanan ve bu maça 11'de başlayan Donk, ilk yarıda hayal kırıklığının adıydı. Donk-Tolga ikilisi beklenen direnci gösteremedi.
- Terim'den nasıl bir hamle bekliyorsun?
Donk ve Tolga ile başlayan Galatasaray orta sahada oyun da kuramadı. Takımı ileriye taşıyacak lider bir oyuncu eksikliği bu kez ortaya çıktı. İkinci yarının başında Belhanda ya da Selçuk İnan'ın oyuna girmesi şart oldu.
- Galatasaray, eline geçirdiği büyük liderlik fırsatını ikinci yarıda kullanabilir mi?
Açık ve net konuşmak gerekirse bu futbolla Galatasaray'ın Sivas'tan 1 puan alması altın değerinde olur. Teknik Direktör Fatih Terim'in devre arasında maçı çevirecek, Galatasaray takımını silkeyecek çıkışları ve hamlelerine ihtiyaç var.
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