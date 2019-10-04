Adnan Polat: 'Türk futbolunda barış olursa herkes kazanır'

Galatasaray Lisesi ve kulübün manevi kurucusu kabul edilen Gül Baba’nın Macaristan’daki türbesine yapılan ziyarette konuşan Polat, “F.Bahçe geçen sezon tarihinin en kötü dönemini yaşadı. 40 yılda bir olan piyango Ali Koç’a vurdu. Onun şanssızlığı diyelim. Bir G.Saraylı olarak F.Bahçe’nin de potada olmasını isterim. Çünkü futbol ilgi artıyor, ekonomik anlamda herkes kârlı çıkar. Ama Ali Koç’un G.Saray Başkanı ve teknik direktörü ile olan diyaloğunu doğru bulmuyorum. Varsa bir dertleri, iki kulüp başkanı oturup konuşurlar ve meseleyi çözerler. Çünkü G.Saray ile F.Bahçe düşman değiller, ebedi dostturlar” dedi.

Ünal Aysal, 50 yıllık parayı harcadı

G.Saray'ın 2011’den beri iyi yönetilmediğini savunan Polat, “Ama burada Mustafa Cengiz’i hiç suçlamıyorum. Ünal Aysal döneminde 3 buçuk senede 1.1 milyar dolar harcandı. G.Saray 50 senede o parayı harcamadı. Ardından gelen Duygun Yarsuvat “150 milyon kayıp” dedi, hiçbir şey yapmadılar. Oysa ki benim dönemim 6 ay incelendi. Dursun Özbek geldi, yaptığı anlaşmaları görüyorsunuz. G.Saray ekonomik olarak daha kötüye gidecek” dedi. TFF’nin G.Saray’a karşı olduğu yorumlarına da değinen Polat, “G.Saray çıksın topunu oynasın. Kimse durduramaz. Hakemler hatayı sadece G.Saray’a karşı yapmıyor Beni rahatsız eden takımda Türk futbolcu olmaması. PSG maçında da ilk 11’de Türk oyuncu yoktu” dedi.

Bana yapılan Mustafa Cengiz’e yapıldı.

2011’de kendisine yapılan ibrasızlığın G.Saray’da âdeta bir ‘yol’a dönüştüğünü belirten Polat, “İdari ibrasızlık diye bir şey yok ki! Aynısını yaşadık ve Yargıtay’ın 46 yargıcı da ‘Böyle bir şey olamaz’ diyerek reddetti. Mustafa Cengiz ve yönetimine neden idari ibrasızlık getirdiler? Gerekçeleri ne? Bakın nereden çıktı bu itilaf: Geçen sene G.Saray Lisesi mezunu 143 arkadaşımızın normal tüzüğe göre üye yapılması lazım. O formu herkes gibi doldurup imzalayıp vermesi lazım. Ama 143 yerine 2 kişi oturup tüm formları doldurup altına imzaları atarsa bunun adına sahtekarlık denir. Cengiz yönetimi bunu fark etti, durdurdu ve camia ayağı kalktı. Soruyorum. kim suçlu? G.Saray’da maddi, manevi fayda sağlayan ‘Liseci’ bir kesim var. Bu da yüzde 3-5” dedi.

İPTAL KARARI G.SARAY’IN HAYRINA

Florya-Riva projesi anlaşma faciaydı. Parayı devlete geri ödeyip arazileri alsınlar. Eğer kalabilseydik Florya’yı tamamen alacaktık çünkü Florya artık G.Saray’ın adresi. Keşke iptal edilse diyordum, bu anlaşmanın bozulması kulübün hayrına. Zamanlama proje açısından çok kötüydü.

Haksız yere saldırdılar

Tüzük nedeniyle sadece liseli olduğu için kulübe üye olanlar olduğunu belirten Polat, “Onurlu bir adam F.Bahçe taraftarıysa, G.Saray’a üye olmaz! Son 10-15 yılda üye olanların yarısı G.Saraylı değil, liseli! Dünya kadar önemli insan var. Bunları kulübe almalılar. Sonra G.Saray başkan ya da yönetici bulamıyor. Biz ilk sene 230 kişi üye yaptık. O sırada savaş çıkardılar: “Vay kulüp elimizden gidiyor.” Onun için saldırdılar bana! Saldıranlar ‘Liseci’ dediğimiz kesim! Kafatasçılar. Bunu düzeltmeli kulüp.

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