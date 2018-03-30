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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.03.2018 - 17:29, Son Güncelleme:

Adnan Polat için iadeiitibar oylaması iddiası

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Adnan Polat için iadeiitibar oylaması iddiası

Galatasaray'ın yarın gerçekleştirilecek olağan mali genel kurulunda, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Adnan Polat için iadeiitibar oylaması yapılacağı ileri sürüldü.

Adnan Polat'ın, başkanlığı döneminde 2011 yılı mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmemesi ve sonrasında seçime gitmek zorunda kalması olayının üzerinden 7 yıl geçerken, yarınki mali genel kurulda Polat'ın geriye dönük ibrası için bir önerge hazırlandığı, gerekli imzaların da toplandığı iddia edildi.
Konuyla ilgili olarak AA muhabirine açıklamada bulunan Galatasaray Kulübünün başkan adayı Ali Fatinoğlu, bu yönde bilginin kendisine de geldiğini belirterek, önergenin getiriliş biçimini doğru bulmadığını aktardı.

Adnan Polat ve ailesini 30 yıldır tanıdığını, kesinlikle bir itibar problemleri de olmadığını dile getiren Fatinoğlu, "Sayın Polat'ın itibarı toplum vicdanında yerindedir. Ancak yarınki genel kurulda iadeiitibar şeklinde bir oylama yapılırsa, herkes kendisinin Dursun Özbek ile kirli bir pazarlık yaptığına inanacak." diye konuştu.

Kulüp eski başkanı Dursun Özbek'in yarın ibra edilebilmesi için öncesinde Adnan Polat'ın genel kuruldaki ibrasızlığının 7 yıl sonra kaldırılmaya çalışıldığını savunan Fatinoğlu, "Eğer bu oylama olursa, Adnan Polat da durup dururken toplum vicdanında yara alacaktır. Bu kadar net bir olayı görememesi, yanında gerçek dostlarının olmadığını da gösteriyor. Adnan Polat'ın yerinde olsam, oylamayı bu genel kurulda yaptırmazdım." ifadelerini kullandı.
Adnan Polat, 2011 yılı mali genel kurulunda ibra edilmemesinin ardından adli yargıya giderek ibrasını almıştı.

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