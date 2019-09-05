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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.09.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Adnan Polat: "Cengiz yönetiminin ibra edilmemesi, Galatasaray'ı yıpratan hareketti"

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Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, ibrasızlığın Galatasaray’ı yoran yıpratan, başkanlık makamını ağırlığını kaybettiren gereksiz bir hareket olduğunu belirterek, “Bence Mustafa Cengiz tam gaz yoluna devam etmeli” dedi.

Galatasaray Spor Kulubü’nün en eski 2. okulu olan Galatasaray Nusaybin Futbol Okulu öğrencileri, sarı-kırmızılıların eski başkan Adnan Polat’ı ziyaret etti. Buluşmada öğrencilere forma dağıtılırken, öğrenciler de Polat’a deneyimleri hakkında sorular sordu.

Adnan Polat, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemini değerlendiren Polat, “Bu çabaların, gayretlerin ve harcamaların hepsi temel amacı, Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek, ciddi rakipleri var. Oradan bir yukarıya hatta en yukarılara gayret gösterecek. Bu sene hem Türkiye Ligi’nde hem de kupada da başarılı olmak için yapılıyor. Bütün dileğim, temennim, dualarım Galatasaray’ın başarılı olması. Galatasaray taraftarları da takıma çok büyük destek veriyor. Takımın aldığı sonuçlar ne olursa olsun desteğini eksik etmesinler. İnşallah bu yıl da kupaları biz kazanırız” diye konuştu.

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Mustafa Cengiz tam gaz yoluna devam etmeli”
Mevcut Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetimin ibra edilmemesini ve bunun içinde mahkemeye gitmesinin sorulması üzerine Polat, “Bu ilk defa benim dönemimde oldu. Bence Galatasaray’ı yoran yıpratan, başkanlık makamını ağırlığını kaybettiren gereksiz bir hareketti. Nitekim yasal yollarla usulsüz idari ibrasızlığın yok kabul edilen bir karar çıktı. Yargıtay’ın 46 yargıcının oy birliği ile verdiği bir karardı. Mustafa Cengiz de tekrar ettiler bunu. Bence yanlış, Galatasaray’a çok zarar veren bir şey. Yargıtay’ın aldığı bu kararda yok kabul edilen bir şeyin tekrar etmenin bir anlamı yok. Zaten ibra konusu yasa mali ve idari ibra beraberdir. Dolayısıyla mali olarak ibra olan bir yönetimin idari ibrasızlık diye bir şey olmaması lazım. Çünkü yönetmelikler, kanun üstünde olamaz. Kanuna uyması lazım. Galatasaray’ın tüzüğünde ciddi değişiklikler yapmak lazım. Çünkü o tür zafiyetlerden yararlanan insanlar oluyor. O da kulübe, camiaya ve Galatasaray’a zarar veriyor. Bence Mustafa Cengiz tam gaz yoluna devam etmeli” şeklinde konuştu.

“Galatasaray’da bunu maalesef kullanmak isteyenler var”
Kendi döneminde yapıldığında seçim kararı aldığını ifade eden eski başkan Adnan Polat, “Ben seçim kararı aldım. Çünkü Galatasaray tarihinde görülmemiş bir kötü bir hareket oldu. Seçim kararı aldıktan sonra zaten girmedim seçimlere. Ondan sonra mahkemeye gittim. Çünkü bu yapılan çok yakışıksızdı. Bunu bir yol haline getirmemelerini temenni etmiştim. Galatasaray’da bunu maalesef kullanmak isteyenler var. Bence bu yol doğru yol değil. Bu Galatasaray’ı yıpratan bir yol. Ben şu anda Mustafa Cengiz başkanın yaptığını doğru buluyorum” ifadelerini kullandı.

Adnan Polat: Cengiz yönetiminin ibra edilmemesi, Galatasarayı yıpratan hareketti

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