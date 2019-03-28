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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
28.03.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Adnan Polat: Böyle giderse başkan bile bulamayacaklar!

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Adnan Polat: Böyle giderse başkan bile bulamayacaklar!

Tıpkı Mustafa Cengiz gibi, 2011 yılında kongre tarafından idari yönden ibra edilmeyen Adnan Polat’ın, “Böyle giderse ne başkan bulabilirler ne de yönetici. Galatasaray artık zarar görmemeli” dediği öğrenildi.

Galatasaray’ın eski başkanlarından Adnan Polat, Sarı-Kırmızılı kulüpte yaşanan sıkıntılı süreci yakından takip ediyor. 2011’de başkanlık yaptığı dönemde, bir kongreyle birlikte idari açıdan ibra edilmeyen ve görevinden uzaklaşmak zorunda bırakılan Polat, bugün Mustafa Cengiz’in başına gelen benzer süreci yakın çevresiyle değerlendirdi.

Cengiz’e tıpkı kendi döneminde olduğu gibi, büyük haksızlık yapıldığını düşünen Polat’ın, “Böyle giderse ne başkan bulabilirler ne de yönetici. Olanları üzüntüyle takip ediyorum. Galatasaray artık zarar görmemeli” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Polat’ın, tekrar başkan adayı olmak gibi bir düşüncesinin kesinlikle bulunmadığı da gelen haberler arasında.

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Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal, Başkan Mustafa Cengiz’in 23 Nisan’a kadar tedbir kararı alması gerektiğini belirttti...

"23 Mayıs’a kadar da bir seçim yapılması gerekiyor"Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in 23 Nisan’a kadar tedbir kararı alması gerektiğini belirterek, "Tedbir kararını alamazsa, tüzüğümüz gereği seçim kararını almak zorunda. 23 Mayıs’a kadar da bir seçim yapılması gerekiyor. Tedbir kararı alırsa, görevine devam edecektir" dedi.
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