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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
31.08.2019 - 01:35, Son Güncelleme:

Adnan Erkan: "Transfer yasağını kaldırmalıyız"

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Adnan Erkan: "Transfer yasağını kaldırmalıyız"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Adnan Erkan, Kasımpaşa karşısında zor bir mücadele geçirdiklerini ifade ederek, "Transfer yasağını acilen kaldırarak, yani oyuncuları kadromuza katmalıyız" dedi.

Süper Lig’in 3. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erkan, zor bir maç olduğunu vurgulayarak, “Hem çok zor, hem çok anlamlı maç oldu. Oyuncularımız iki haftadır cansiperane mücadele ediyorlar. Hazırlık döneminden itibaren geç ve şanssızlıklarla başladık. Geç oluşturduğumuz takımımız, oynayarak açıklarını kapatma yoluna gitti. Zor geçeceğini biliyorduk. Nitekim geçen hafta evimizde Kayserispor’a karşı 2 puan kaybettik. Onu telafi etmek için bu skora ihtiyacımız vardı. Sezon başlarında aldığımız bu puanlar kredi arttırma konusunda önemliydi" şeklinde konuştu.

“Transfer yasağını kaldırarak, yeni oyuncular transfer etmemiz lazım”

Deneyimli teknik adam, transfer yasağının acilen kaldırılarak, yeni oyuncuları kadrolarına katmak istediklerini belirterek, “Bizim acil şekilde transfer yasağını kaldırarak kadroya yeni arkadaşlar katmamız gerekiyor. 2 Eylül’e kadar inancımızı sürdürmeye kararlıyız. Arkadaşlarımız inançlı mücadele ediyor. Bir futbolcu kadrosunu genişletilmesini istiyorsa buna kulak verilmeli. Kim ne yapacaksa son dakikada yapsın. Pazartesi günü açılsa bile en azından yapacağımız hamlelerle ilk yarı için ihtiyacımız olacak bölgelerde açığımızı kapatabiliriz. Ümidimi yitirmiyorum. Yürekten ve samimi oynadıkları ve 3 puandan dolayı tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.

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