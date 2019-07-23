Adnan Erkan: "Ankaragücü ligde her zaman belirleyici takım olmalı"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdnan Erkan: "Ankaragücü ligde her zaman belirleyici takım olmalı"
GeriFutbol Adnan Erkan: "Ankaragücü ligde her zaman belirleyici takım olmalı"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
23.07.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Adnan Erkan: "Ankaragücü ligde her zaman belirleyici takım olmalı"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adnan Erkan: "Ankaragücü ligde her zaman belirleyici takım olmalı"

MKE Ankaragücü'nün sportif direktörü Adnan Erkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkent ekibi, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yüksek rakımda güç depoluyor.

- "İyi bir oyuncu kadrosu yakaladık"

Geçen sezon büyük katkılar sağlayan diğer futbolcuları da tekrar takıma kazandırma çabasında olduklarını ifade eden Erkan, şunları kaydetti:

"Takımda iyi bir oyuncu kadrosu yakaladık. Bunda yönetim ve diğer birimlerin önemli katkısı var. Sonuçta Ankaragücü büyük bir camia ve bu badireyi atlattı. Şimdi her sene üzerine koyarak daha sıkıntısız gitme sürecini planlıyoruz. Ekonomi burada çok önemli. Ankaragücü olarak o başarılı kadroyu korumak için çaba sarf ediyoruz. Kongre sürecinden sonra eksik bölgelere oyuncular alınacak."

Erkan, takım için beğenilen ve hemen anlaşılması gereken futbolcular olduğunu belirterek, belli bir kadro zenginliğine ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Takımdan ayrılan futbolculara da değinen Erkan, "Geçen seneki o başarılı kadrodan Tyler Boyd ve Sacko ayrıldı. Bunun dışında Pinto ile görüşmelerimiz devam ediyor. O, bu süreçte takımımıza katılırsa büyük ölçüde kadroyu korumuş olacağız. Transferi açtıktan sonra o bölgelere daha iyi arkadaşları alıp kadro derinliği ile lige başlamak istiyoruz." diye konuştu.

MKE Ankaragücü, Stelios Kitsiou harekatında mutlu sona ulaştı
MKE Ankaragücü, Stelios Kitsiou harekatında mutlu sona ulaştı

- "Tyler Boyd'un kalitesi inkar edilemez"

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Tyler Boyd'un çok kaliteli bir futbolcu olduğunu aktaran Erkan, şunları söyledi:

"Tyler Boyd'un kalitesi inkar edilemez ama belki de hayatında en önemli çıkışı Ankaragücü'nde yaşadı. Bu 3-4 aylık süreç, onun kendisini Türk futbolunda ispat etmesi anlamında katkı sağladı. Neticede Beşiktaş'taki yeni oluşumda, kadro planlamasında onu o bölgeye uygun gördüler. Bu, bizim için sevindirici bir durum. Gönlümüz, taraftarla bütünleşen, katkı sağlayan her arkadaşımızın burada kalıcı olması. En azından buraya vefa borcunu uzun yıllar ödemesi taraftarıyız ama profesyonel hayatta bunlar daha geride kalıyor. Arkadaşımız orayı tercih etti, saygı duymak lazım, başarılar dileriz."

Adnan Erkan: Ankaragücü ligde her zaman belirleyici takım olmalı

- "Ankaragücü ligde her zaman belirleyici takım olmalı"

Adnan Erkan, Ankaragücü'nün Türkiye'nin en köklü kulüplerinden olduğunu ve kendilerinin de bu yapı içerisinde gururla yer aldıklarını vurguladı.

Başkent ekibinin çok zorlu bir süreç atlattığını kaydeden Erkan, "Ankaragücü 2. Lig'e kadar düştü. Birçok takım bu zamanlarda yok oldu ama Ankaragücü tekrar küllerinden doğdu. Bu süreçte kulüp başkanı Mehmet Yiğiner'in katkısı olduğuna yürekten inanıyorum. Oradan hızla yukarılara çıktık. Ankaragücü ligde her zaman belirleyici takım olmalı. Hatta şampiyonluğa oynayan yukarıların takımı olmalı. Önümüzdeki dönem doğru planlama ile bütün dinamikleri harekete geçirerek yukarıların takımı olabiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mali problemlerin her kulüp için sorun olduğuna işaret eden Erkan, son zamanlarda bu konuda kulüpleri rahatlatacak düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Mali düzenlemelerden en sağlıklı şekilde yararlanma düşüncesinde olduklarını aktaran Erkan, "Oluşabilecek bütün avantajları kulübümüzün ve camianın lehine kullanarak artık hakikaten bir daha sıkıntı yaşamayan, bu badireleri atlatmış ve kendini buralardan soyutlamış, daima yukarıları hedefleyen bir takım olmanın çabası içinde olacağız." diye konuştu. 

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (23.07.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Başakşehir, Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı
Adnan Erkan: "Ankaragücü ligde her zaman belirleyici takım olmalı"
Mustafa Denizli: "Aramıza katılacak yeni arkadaşlar olacak"
Kaan Ayhan: "Türkiye'den şimdiye kadar bir teklif almadım"