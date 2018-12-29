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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
29.12.2018 - 15:57, Son Güncelleme:

Adıyaman 1954'te kriz büyüyor!

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Adıyaman 1954'te kriz büyüyor!

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü futbolcuları paralarını alamadıkları için kulübü terk etti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor Kulübü bir süredir yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle futbolcuların parasını ödeyemedi. Parasını alamayan futbolcular ise dün akşam eşyalarını alarak kulüp binasını terk etti. Adıyamanlı taraftarlar ve Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, bugün bir araya gelerek vali ve belediye başkanlarının kulüple ilgilenmediğini ileri sürerek siyah çelenklerle kentin sokaklarında yürüyüş yaptı.

Taraftarlar daha sonra üzerlerinde 'Adıyaman 1954 Spor Ruhuna El Fatiha' yazılı çelenkleri valilik ve belediye binaları önüne bıraktı.

BAŞKAN KOÇ: "ENGELLERİ KALDIRAMAZSAK KULÜP KAPANACAK"

Başkan Hüseyin Koç çelenk bıraktıktan sonra yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dört yıllık bir uğraş sonucunda büyük bedeller ödeyerek hem maddi hem manevi takımımızı 3 lige çıkarttık. Sezona başlarken düşük bütçeler ile başlamamıza rağmen sporun büyük giderleri var. Bunun içerisinde olan insanlar daha iyi anlıyor bunu. Bu bedel bu ekonomik şartlarda destek olmadan devletimizin büyüklerinden, ilin ileri gelenlerinden olmadan bu kulübün yürümesi imkansız. İlk devreyi umutlar ile tamamladık. Dört futbolcumuz bizi federasyona şikayet etti. 10 günlük bir sürecimiz var. Bu süreçte federasyondaki engelleri kaldıramazsak kulüp kapanacak duruma gelecek. Ufak da olsa gelen gelirlere el konulacak ve bundan sonra daha kötüye gidecek. Bu kötüye gidişin bir ön görünümü. Biz Adıyaman sporun durumuna düşmek istemiyoruz. İlimizi uyandırma adına takımıza sahip çıkma adına, bizleri daha iyi anlama adına bu uyanış yürüyüşü olsun. Herhangi bir art niyet yok. Bugün taraftarımızla birlikte bir yürüyüş yaptık, kaybetmeyelim. Bu takımı bedelleri çok ağır olur. Şehir olarak yıpranırız, taraftarlar olarak yıpranırız. Ben bu zamana kadar hep dürüst bir başkan olarak spor camiasında anıldım. Dürüst olarak bunu yönetmek lazım. Biz bu zamana kadar futbolcularımıza verdiğimiz her sözü yerine getiremedik. İmkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz buda yeterli olmuyor. Bir kaç futbolcumuz şehri terk etti. Bugünde sonuç alamazsak söz alamasak hepsini yollamak zorunda kalacağız. Bugün biz insanız vicdanımız var. Futbolcular transfer sezonu açıkken biz bu insanlara boş vaatler vermek istemiyoruz. Eğer biz futbolcularımıza söz verip yapamazsak bu futbolcularımıza yazık olacak. Eğer biz bunun önüne geçemezsek küme düşeriz. Eğer böyle giderse kapımıza kilit vuracağız. Yapacak başka bir şey kalmadı."

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