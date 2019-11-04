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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.11.2019 - 00:13, Son Güncelleme:

Adis Jahovic: Maçtan sonra her zamanki gibi her şey halloldu

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Adis Jahovic: Maçtan sonra her zamanki gibi her şey halloldu

Yeni Malatyaspor'un tecrübeli golcüsü Adis Jahovic, “Maça kötü başladık ancak ikinci yarı gerçek bir Malatyaspor gibi sahaya çıktık. Kırmızı kartın ardından Kasımpaşa gibi takımlara karşı skoru korumak zor” dedi.

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Kasımpaşa sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

VEYSEL SARI İLE JAHOVIC ARASINDA GERGİNLİK
İki takım oyuncularından Veysel Sarı ve Adis Jahovic'in saha içinde yaşadığı gerginlik, soyunma odasına da yansıdı. Mücadelede bitiş düdüğünün çalmasının ardından Kasımpaşalı futbolcu Veysel Sarı’nın konuk ekibin soyunma odasına gittiği ve Jahovic ile sahada yaşadığı tartışmanın arbedeye dönüştüğü bildirildi. 

"MAÇTAN SONRA HER ŞEY HALLOLDU"
Karşılaşmanın ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Makedon golcüsü Adis Jahovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Böyle maçlarda gerginliklerin yaşanabileceğini ifade eden tecrübeli golcü, “Her maçtan sonraki gibi her şey halloldu. Olay yatıştı, Her zaman stres, herkes kazanmak istiyor. Skor 2-2’ye geldikten sonra biraz konuşuldu sonra bir şey olmadı. Bir problem yok” diye konuştu.

“MAÇA KÖTÜ BAŞLADIK”
Maça kötü başladıklarını ifade eden Jahovic, “İlk yarı iyi oynamadık, Kasımpaşa daha baskılı başladı. İkinci yarı gerçek bir Malatyaspor gibi sahaya çıktık skoru da lehimize çevirdik. Özellikle kırmızı kartın ardından Kasımpaşa gibi bir takıma karşı skoru korumak zor. Bugün 2-2’lik sonuç, olması gereken bir sonuçtu belki de” ifadelerini kullandı.

“SAYDIĞIM 4-5 KİŞİ KRALLIK YARIŞINI GÖTÜRECEK GİBİME GELİYOR”
Süper Lig’de golcüler arasında yaşanan yarış hakkında da konuşan Jahovic, “Şu anda Cisse’nin performansı iyi. Vedat Muriç’in o performansı yakalamasını bekliyor herkes. Tabii ki o da bu yarışın içine katılacak. Sörloth’un durumu nasıl olur bilmiyorum. Saydığım 4-5 isim zirvede olacak ve yarışı böyle götürecek gibime geliyor” şeklinde konuştu.

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