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Atiker Konyaspor, Adis Jahovic ile anlaştı

Özelikle bir dönem Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Göztepe'nin golcüsü Jahovic, sarı kırmızılı formayı sırtından çıkarıyor.

Hürriyet Haber
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Atiker Konyaspor, Göztepe'de forma giyen Makedon forvet Adis Jahovic ile 2.5 yıllığına anlaştı. 

Atiker Konyaspor, ara transfer döneminin son günlerinde Demba Ba ve Eto'o ile anlaşmazlık yaşayınca, transfer listesindeki bir diğer isim olan Adis Jahovic'e odaklandı. Adis Jahovic'i renklerine bağladıklarını belirten kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar, ''Yoğun olarak sürdürdüğümüz transfer çalışmalarının sonunda Jahovic ile 2.5 yıllığına anlaştık" dedi. 

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Atiker Konyaspor Başkan yardımcısı Ahmet Baydar, Jahovic ile kesin olarak anlaştıklarını söyledi. Baydar, "Adis Jahovic Atiker Konyaspor'umuzda...! Yoğun olarak sürdürdüğümüz transfer çalışmalarında Jahovic ile anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun..." mesajını gönderdi.

 

 

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