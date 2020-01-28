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GeriFutbol Adis Jahovic ameliyat oldu, sahalara dönüşü 4-6 hafta!
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İHA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 14:37,Son Güncelleme:/

Adis Jahovic ameliyat oldu, sahalara dönüşü 4-6 hafta!

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Adis Jahovic ameliyat oldu, sahalara dönüşü 4-6 hafta!

Antalyaspor'un golcü oyuncusu Adis Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi’nde elmacık kemiğinden başarılı bir operasyon geçirdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'un deplasmanda Denizlispor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jahovic; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden ameliyat edildi.

Başarılı futbolcunun 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü.

Memorial Antalya Hastanesi’nde tedavisi süren Adis Jahovic’i, Başkan Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Adis Jahovic ameliyat oldu, sahalara dönüşü 4-6 hafta

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