Üst üste 2 maç kazanarak İspanya 2. Ligi'nde zirve takibini sürdüren Almeria'nın hocası Guti, takım olarak ciddiyetle oynadıklarını belirterek bu skorların takım içinde gevşemeye neden olmaması gerektiğini ifade etti.

Guti ayrıca, İspanyol gazetecilere isminin artık tam adıyla telaffuz edilmesini istediğini belirterek "Benim adım Guti değil, Jose Maria Gutierrez" şeklinde konuştu.

Almeria'nın başında 4 maça çıkan Guti, 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Guti, bir dönem Beşiktaş'ta hem futbolcu olarak forma giymiş hem de yardımcı antrenörlük yapmıştı...

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