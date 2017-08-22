Emre Mor Milan'a transfer oluyor!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Emre'nin babası Ersoy Mor ile temasa geçti ancak 20 yaşındaki futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istememesi Emre Mor'un Milan tercihinde belirleyici oldu.

MUZZİ ÖZCAN TRANSFERİ AÇIKLADI

Milli Futbolcu Emre Mor'un yollarını ayırdığı menajeri Muzzi Özcan canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Emre'nin eski menajeri genç futbolcunun Milan'a transfer olacağını söyledi.

Muzzi Özcan'ın açıklamaları şöyle;

"Emre Mor önümüzdeki günlerde yeni menajeri ile Türkiye dışında bir takıma gidecek. Emre ile başta Fenerbahçe olmak üzere Galatasaray ve Beşiktaş'ta ilgilendi. Emre Inter ile her konuda anlaşmıştı ama bazı nedenler oldu, transfer gerçekleşmedi.

Emre Mor İtalya'ya gidecek. Onun gideceği takım belli, Fenerbahçe'ye gelmeyecek. Milli Takım'dan bir oyuncu Emre Mor'un aklını karıştırdı, o çocuğun aklına girdi. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Emre Mor'un yeni menajeri oldu, Allah yollarını açık etsin. ''