Adil Sani Konukoğlu: "En büyük arzumuz, taraftarlarımızın bize sahip çıkması"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, bu sezon ipi göğüsleyen ve hedefe ilk ulaşan takım olmak istediklerini belirtti.
Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın Afyonkarahisar'daki hazırlık çalışmalarına devam ettiğini hatırlatarak, çalışmaların oldukça verimli geçtiğini söyledi.
Bu sezon Spor Toto 1. Lig'in oldukça zorlu geçeceğini aktaran Konukoğlu, yönetim ve teknik ekip olarak her türlü çabayı göstererek, bu zorlu yolda başarılı olmaya çalışacaklarını kaydetti.
Konukoğlu, antrenmanlarda herkesin var gücüyle çalıştığını dile getirerek, "Bu sene forma kolay değil, herkes formayı giymek için çok çaba sarf etmek zorunda. Çünkü kadro derinliğimiz çok fazla. Bu geniş kadro içinde formayı kapabilmek artık futbolcuların elinde. Kim çalışır, emek verir, daha çok emek harcarsa formayı o kapar." ifadelerini kullandı.
Bu sene sezona çok iddialı başlayacaklarını belirten Konukoğlu, şöyle devam etti:
"Şehirle bütünleşmiş durumdayız. Basınımızla, taraftarımızla inşallah bu sezon hiçbir şekilde, hiç kimseye fırsat vermeden elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hatta bu sezon ipi göğüsleyen ve hedefe ilk ulaşan olmak istiyoruz. Bizim en büyük arzumuz, taraftarlarımızın bize sahip çıkması. Çünkü çok güçlü takımlar oluşturuldu ve geçen sezondan daha güçlü bir lig bizi bekliyor. Bütün takımlar çok iddialı transferler yaptı ve çok iddialı bir şekilde hazırlanıyorlar. Bizler de elimizden geleni yapacağız ama ben inanıyorum bu takım başarır."
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