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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
23.07.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Adil Sani Konukoğlu: "En büyük arzumuz, taraftarlarımızın bize sahip çıkması"

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Adil Sani Konukoğlu: "En büyük arzumuz, taraftarlarımızın bize sahip çıkması"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, bu sezon ipi göğüsleyen ve hedefe ilk ulaşan takım olmak istediklerini belirtti.

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın Afyonkarahisar'daki hazırlık çalışmalarına devam ettiğini hatırlatarak, çalışmaların oldukça verimli geçtiğini söyledi. 

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'in oldukça zorlu geçeceğini aktaran Konukoğlu, yönetim ve teknik ekip olarak her türlü çabayı göstererek, bu zorlu yolda başarılı olmaya çalışacaklarını kaydetti.

Konukoğlu, antrenmanlarda herkesin var gücüyle çalıştığını dile getirerek, "Bu sene forma kolay değil, herkes formayı giymek için çok çaba sarf etmek zorunda. Çünkü kadro derinliğimiz çok fazla. Bu geniş kadro içinde formayı kapabilmek artık futbolcuların elinde. Kim çalışır, emek verir, daha çok emek harcarsa formayı o kapar." ifadelerini kullandı.

Bu sene sezona çok iddialı başlayacaklarını belirten Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Şehirle bütünleşmiş durumdayız. Basınımızla, taraftarımızla inşallah bu sezon hiçbir şekilde, hiç kimseye fırsat vermeden elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hatta bu sezon ipi göğüsleyen ve hedefe ilk ulaşan olmak istiyoruz. Bizim en büyük arzumuz, taraftarlarımızın bize sahip çıkması. Çünkü çok güçlü takımlar oluşturuldu ve geçen sezondan daha güçlü bir lig bizi bekliyor. Bütün takımlar çok iddialı transferler yaptı ve çok iddialı bir şekilde hazırlanıyorlar. Bizler de elimizden geleni yapacağız ama ben inanıyorum bu takım başarır."

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