Adil Rami'nin sevgilisi Pamela Anderson kimdir? Adil Rami hangi takımda oynadı?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, sevgilisi Pamela Anderson ile gündemde yer almaya başladı. Diego Reyes ile yolların ayrılmasının ardından stoper ihtiyacını karşılamak için Fenerbahçe'nin hedefleri arasında yer alan Adil Rami, bir dönem Pamela Anderson ile ilişki yaşamıştı. Peki, Pamela Anderson kimdir ve Adil Rami hangi takımda oynadı? İşte, her iki isim hakkında detaylı bilgiler
Adil Rami, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Bir dönemin popüler ismi Pamela Anderson ile aşk hayatı yaşayan Adil Rami, İspanya, İtalya ve Fransa liglerinde forma giydi. Peki, Adil Rami kimdir ve kaç yaşında? İşte, Pamela Anderson ve Adil Rami hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Kanada'da 1 Temmuz 1967 tarihinde dünyaya gelen Pamela Anderson, oyunculuk döneminden tanınmaktadır. Modellik, yapımcılık ve yazarlık da yapan Pamela Anderson, 1989 yazında arkadaşları ile Kanada’da bir futbol karşılaşmasında üzerinde, Kanada bira markası Labatt baskılı bir t-shirt giymektedir. Maçın bir anında ekranda Pamela belirir ve sahada bulunan herkes şerefine kadeh kaldırarak ona bakmaya başlar. Bunu izleyen olaylarda Labatt firması ile modellik sözleşmesi imzalar.
Kısa bir süre sonra Pamela Anderson Playboy için mankenlik yapmaya başlar ve derginin Ekim 1989 sayısına kapak olur. Los Angeles’a taşınır. 1990’lı yıllarda birçok kez Playboy dergisine poz verir. 1991’de Home Improvement adlı sitcomda ufak bir rol alır.
Ardından onu şöhrete kavuşturan Baywatch dizisi gelir (1992-1997). 2003 yılında Baywatch:Hawaiian Wedding adlı filmde de rol alır. The Nanny, Barbwire adlı filmleri çeker. Nisan 1997, Saturday Night Live adlı programda striptiz yaparak yine ilgi odağı olmayı başarır.
2001 yılında eleştiri bombardımanına uğrayan V.I.P. adlı dizide başrol oyuncusu olur. 2004'te Playboy dergisinin kapağında ilk kez tamamıyla çıplak yer alır. Sonrasında da Stuff ve GQ dergilerine de çıplak olarak kapak olur. 2004 yılında Pamela Anderson Star adlı, Eric Shaw Quinn’in kaleme aldığı bir kitap bastırır. Kitap, bir gencin şöhrete ulaşmak için neler yapabileceğini anlatmaktadır ve Pamela kitap için imza turnesine çıkar.
ADİL RAMİ KİMDİR?
Transfer gündeminin önemli isimleri arasında yer alan Adil Rami, 27 Aralık 1985 tarihinde Fransa'nın Bastia kentinde dünyaya geldi. Futbola 9 yaşında bir çocukken ES Fréjusienne takımında amatör olarak başlayan Adil Rami, 2006 yılında Fransız Lille takımının B kadrosunda forma giymeye başlamıştır.
2007 ile 2011 yılına kadar Lille as kadrosunda forma giyen Rami, 2011 yılında İspanyol Valencia takımına 6 milyon euro bedelle transfer oldu. 3 yıl boyunca burada top koşturan Adil Rami, 2013 yılında İtalyan kulübü Milan'a 400 bin euro bedelle kiralandı. Milan tarafından oyun stili beğenilen Adil Rami, 2014 yılında 4 milyon 250 bin euro bedelle Milan'a transfer oldu.
1 yıl boyunca Milan'da oynayan oyuncu, 2015 yılında 3 milyon 500 bin euroya İspanyol kulübü Sevilla'nın yolunu tutmuştur. Fransız futbolcunun 2 yıllık İspanya macerası, 6 milyon euro bedelle ülkesinin takımı Marsilya'ya dönmesi ile son buldu. Marsilya, 2019-2020 sezonu için Adil Rami ile sözleşme yenilemedi. Deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile görüştüğü öne sürülüyor.
Stoper mevkisinde forma giyen ve sağ ayağına hakim olan oyuncu, 1,90 boya sahiptir.
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