Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı
UEFA'nın A Milli Futbol Takımı oyuncularımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle soruşturma açmasının ardından, millilere sürpriz bir destek geldi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Fransız futbolcusu Adil Rami, İnstagram profil fotoğrafını asker selamı verdiği fotoğrafını koyarak güncelledi.
Rami'nin bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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