Son Dakika: Adil Rami resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe, Marsilya ile sözleşmesi sona eren Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen Fransız futbolcunun sağlık kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı ve sarı lacivertli kulüp Rami ile anlaşma sağladı.
Resmi açıklama şöyle;
"Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.
Adil Rami’ye Fenerbahçe’ye ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
"RAMİ MENTAL OLARAK FUTBOL OYNAMAK İSTİYOR"
Damien Comolli ise transfer hakkında "Adil Rami mental olarak halen futbol oynamak istiyor. Katkı sağlayabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN MESAJ
Adil Rami, sosyal medya hesabından, "Açım, hazırım, mutluyum. Yaşa Fenerbahçe!" paylaşımında bulundu.
A D I L R A M I. 📢— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2019
👉 https://t.co/DGfG2VUNO6 pic.twitter.com/Dy5wma8nnC
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