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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.08.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Adil Rami kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

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Adil Rami kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Adil Rami, adının Fenerbahçe ile anılmasıyla birlikte birçok futbolseverin gündemindeki isim oldu. 3 farklı Avrupa Ligi'nde forma giyen Adil Rami, son olarak sözleşmesinin bitmesi ve kulüpsüz kalmasının ardından transfer gündeminde yer almaya başlamıştı. Peki, Adil Rami kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Adil Rami'nin forma giydiği takımlar

Transfer gündeminin önemli isimleri arasında yer alan Adil Rami, 27 Aralık 1985 tarihinde Fransa'nın Bastia kentinde dünyaya geldi. Futbola 9 yaşında bir çocukken ES Fréjusienne takımında amatör olarak başlayan Adil Rami, 2006 yılında Fransız Lille takımının B kadrosunda forma giymeye başlamıştır. 

2007 ile 2011 yılına kadar Lille as kadrosunda forma giyen Rami, 2011 yılında İspanyol Valencia takımına 6 milyon euro bedelle transfer oldu. 3 yıl boyunca burada top koşturan Adil Rami, 2013 yılında İtalyan kulübü Milan'a 400 bin euro bedelle kiralandı. Milan tarafından oyun stili beğenilen Adil Rami, 2014 yılında 4 milyon 250 bin euro bedelle Milan'a transfer oldu. 

1 yıl boyunca Milan'da oynayan oyuncu, 2015 yılında 3 milyon 500 bin euroya İspanyol kulübü Sevilla'nın yolunu tutmuştur. Fransız futbolcunun 2 yıllık İspanya macerası, 6 milyon euro bedelle ülkesinin takımı Marsilya'ya dönmesi ile son buldu. Marsilya, 2019-2020 sezonu için Adil Rami ile sözleşme yenilemedi. Deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile görüştüğü öne sürülüyor.

Stoper mevkisinde forma giyen ve sağ ayağına hakim olan oyuncu, 1,90 boya sahiptir.

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