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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.09.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Adil Rami: Dışarıda eğlenceli biriyim ama sahada işler değişir

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız savunmacı Adil Rami, Fenerbahçe TV’de yayınlanan 14/16 programında açıklamalarda bulundu.

Taraftarların Trabzonspor maçında yarattığı ambiyans, takım içindeki rekabet ve arkadaşlık ortamıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adil Rami, hazırlıklarla ilgili de konuştu.

Sözlerine Fenerbahçe’de olduğu için gururlu ve mutlu olduğunu ifade ederek başlayan Rami, “Takımımla olan çalışmalarım devam ediyor. Tüm takımdan memnunum. Şu anda bir hazırlık sürecindeyiz. Çalışmalarımız gayet yoğun bir şekilde ilerliyor. Buradaki atmosferi beğendiğimi ifade edebilirim.” dedi.

Geçen haftanın kendisi için oldukça yoğun geçtiğini de belirten Adil Rami, “Benim için geçen hafta oldukça yoğundu. Hazır olmak adına çok yoğun idmanlara katıldım. Şu anda maç oynamayı özlemiş bir durumdayım. En yakın sürede formumu almak istiyorum.” şeklinde konuştu.

Taraftarların Trabzonspor maçında yarattığı ambiyansla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Fransız oyuncu, “Trabzonspor maçında oynayamadım çünkü idman halindeydim. Buraya 10 sene önce de gelmiştim. Buradaki atmosferi gayet iyi biliyorum. Buradaki maçı izledikten sonra harika bir atmosfer vardı. Taraftarın oluşturmuş olduğu ambiyans süperdi. Ben de takımımla beraber sahada savaşmak adına sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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Takım içindeki rekabet ortamıyla ilgiliyse Rami, “Her zaman için takımlar adına bu tip rekabetlerin olması önemli. Takımı ileriye götürebilmek adına bunlar olmalı. Ben ilerlemenin en büyük şartlarından biri olarak rekabeti ifade edebilirim.” açıklamasını yaptı.

Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, takım arkadaşlarıyla ilgili de konuştu. İyi bir grup içerisinde olduklarını ve iyi arkadaşlarla, iyi futbolcularla çalıştıklarını sözlerine ekleyen Rami, “Aynı şekilde iyi ambiyans altında çalışıyoruz. Tabii ki bu işin pozitif noktası. Bunu ilerletmek adına en derin şekilde yaşamak zorundayız. Şu anda İngilizce konuşanlarla olsun, İspanyolca konuşanlarla olsun iyi ilişkiler kurabiliyoruz. İyi bir gruba sahibiz ama daha öncesinden bireysel olarak futbolcuları analiz etme imkanım olmamıştı.” dedi.

Eski takım arkadaşı Luiz Gustavo için de bir parantez açan Rami, “Onunla tekrar burada olmak çok büyük mutluluk verici. Daha önce de beraber oynamıştık. Şu an beraber savaş vereceğimiz için gayet mutluyum.” değerlendirmesini yaptı.

Nabil Dirar’la da iyi bir diyalog içerisinde olduklarını belirten Adil Rami, “Nabil’le iyi bir ilişkimiz var. Her şeyden önce Fransızca konuşuyor ve o da benim gibi Faslı. O yüzden aramızdaki bağlantı bu anlamda daha kuvvetli olabiliyor. Nabil çok sosyal ve çok nazik bir insan. Dolayısıyla onunla da aram gerçekten çok iyi.” diye konuştu.

Forma numarasının 34 olmasıyla ilgili ise Rami, “Aslında çok fazla tercih imkanım yoktu. İstanbul plakasının olması, insanlar uyandıkları zaman akıllarına gelecek kişi olarak ben olacağım için bu anlamda mutluyum.” şeklide konuştu.

Doğal ve eğlenceli bir karakter olduğunu söyleyen Adil Rami, “Ben doğallıktan yanayım. Bu eğlenceli kişiliğin de takıma pozitiflik vereceğini düşünüyorum. Tabii ki saha içerisinde daha farklı bir insan olabiliyorum. Bir nevi başka bir insana dönüşüyorum. Daha gaddar, daha defansif kimliğimi ortaya çıkaran bir kostüm giyiyorum ve sahada bu şekilde devam etmeye çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

Gol sevinçleriyle ilgiliyse Fransız oyuncu, “Defans oynadığım için çok gol atan bir oyuncu değilim. Genelde sezon içerisinde 4 gol atabiliyorum. Tabii ki gol sevincim o anki hislerime bağlı. Anlık gelişiyor. Her zaman önceden kestiremiyorum ama bulacağım.” dedi.

Fransız stoper İstanbul’la ilgili düşünceleri ve izlenimlerini ise, “Aslında çok fazla gezme fırsatım olmadı ama gördüğüm kadarıyla harika bir şehirdeyim. İstanbul’da bulunuyorum ve bu takıma hizmet etmek istiyorum. Sahada iyi bir şekilde oynayıp Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum.” şeklinde ifade etti.

Fenerbahçe’de çok fazla maç kazanmak ve kupalar kaldırmak istediğini belirten Adil Rami, taraftarlarımıza ise Türkçe, “Seni seviyorum” dedi.

Adil Rami: Dışarıda eğlenceli biriyim ama sahada işler değişir

Adil Rami: Dışarıda eğlenceli biriyim ama sahada işler değişir

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