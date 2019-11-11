Adil Rami: 'Çok mutsuzum'
Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, sakatlandığı için çok mutsuz olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'nin Tarsus idman Yurdu ile oynadığı kupa maçında sakatlanan Adil Rami, şanssızlıktan yakındı.
Sahaya çıktığı ilk karşılaşmada bireysel hata yaptığını, ikincisinde ise sakatlandığını dile getiren Fransız stoper, "Talihsizlikler üst üste geldi. Kendimi gösteremediğim için çok mutsuzum. En kısa sürede hazır hale gelip formayı almak istiyorum" dedi.
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