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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.08.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Adil Gevrek'ten Partizan yorumu

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Adil Gevrek'ten Partizan yorumu

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacakları Partizan maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacakları Partizan maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Ülkemiz ve Malatya adına önemli bir galibiyet elde ettik, hedefimiz gruplara kalmak. İşimiz zor ancak imkansız değil. Yeter ki şehrimiz, taraftarımız arkamızda olsun” dedi.

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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 2-2'nin rövanşında deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek bir üst tura yükselen Yeni Malatyaspor’da elde edilen bu başarının sevinci yaşanıyor. Yüzlerin güldüğü sarı-kırmızılılarda Başkan Adil Gevrek, İHA’ya yaptığı açıklamada, turu hak ederek geçtiklerini söyledi.

“İzlediğimiz doğru politikaların karşılığını almamız da bizi ziyadesiyle memnun ediyor”

Yeni Malatyaspor olarak yıllardır izledikleri doğru politikaların karşılığını almaya başladıklarını kaydeden Gevrek, “Avrupa Ligi’nde hangi seviyede olursanız olun, tur atlamak ya da galip gelmek oldukça önemlidir. Biz ilk maç sonrasında da söyledik, bu takımı orada yenip eleyeceğiz diye. Allah’a şükür bunu başardık. Tabii yıllardır izlediğimiz doğru politikaların karşılığını almamız da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Olimpija galibiyeti hem ülkemiz, hem de Malatya adına oldukça önemli. İlk maça oranla ikinci maçta daha iyi bir takım vardı. Ben zaman geçtikçe daha iyi duruma geleceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Grup aşaması için önümüzde sadece 1 maç kaldı”

Gevrek, Partizan eşleşmesi için ise şunları söyledi:

“Partizan ile eşleşeceğimiz belli gibiydi zaten. Tabii Partizan, Avrupa’nın köklü takımlarından ve her zaman iddialı bir kulüptür. İşimiz zor ancak imkansız değil. Grup aşaması için önümüzde sadece 1 maç kaldı. Hedefimiz gruplara kalmaktı, bunu başaracağımıza inanıyorum. Yeter ki şehrimiz, taraftarımız arkamızda olsun.”

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