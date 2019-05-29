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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.05.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Adil Gevrek'ten Avrupa Ligi açıklaması!

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Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul’da bir otelde iftar düzenledi. İftara; Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Malatyaspor camiası, milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bir sezonu daha geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Adil Gevrek, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, ”Pazar günü son maçımızı oynayarak 5’inci sırada yer aldık ve UEFA’ya katılmaya hak kazandık. Çok onurlu ve gururluyuz. Hakikaten bizim için bu sene çok iyi geçti. Bize destek veren taraftarımıza, camiamıza, yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Avrupa’da mücadele edeceğiz hem Malatya’yı hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz. Tabii ki kolay değil, zor ama biz bu güne kadar bütün zorlukları aştık. Allah’ın izni ile hedeflerimize yavaş yavaş ulaşacağız. Tabii ki Avrupa’da şimdiki hedefimiz 2 ön eleme oynadıktan sonra gruplara kalmak” diye konuştu.

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”BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE ROTAYI ÇİZECEĞİZ”

Adil Gevrek, DHA’ya yaptığı açıklamada teknik direktör konusu ile ilgili olarak, ”Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile yoğun bir maç haftasını geride bıraktık. İnşallah birkaç gün içerisinde yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı toplayıp önümüzdeki rotayı çizeceğiz” dedi.

”HEM EKONOMİK ANLAMDA HEM DE SPORTİF ANLAMDA BAŞARILI OLMAMIZ LAZIM”

Devre arasında Malatyaspor’dan ayrılan Khalid Boutaib ile Sadık Çiftpınar hakkında da konuşan Adil Gevrek, iki oyuncunun ilk devrede kendilerine çok katkı sağladıklarını ifade etti. Başkan Gevrek, ”Tabii yerlerine gelen oyuncular oldu. Ekonomik anlamda satmamız gerekiyordu. Farklı da olabilirdi daha tersi olabilirdi, futbolda bu tür şeyler olabiliyor. Gelen daha iyi olabilir, gelen tutmayabilir. Giden arattırır bu tür şeyler futbolun içerisinde olan şeyler ama ben sadece 2 futbolcunun gitmesine bağlamıyorum. Biz her zaman sportif ve ekonomik anlamda başarılı olmamız gerektiğini söylüyoruz. Bu konulara dikkat ediyoruz. Geçen sene mali kongremizi yaptık, 26 milyonluk borcu 11 milyona düşürdük. Bu da önemli bir başarı, bu tarafından da bakmak lazım. Onun için biz hem ekonomik anlamda hem de sportif anlamda başarılı olmamız lazım”şeklinde konuştu.

”DELEGELERİMİZ TEVECCÜH EDİP BİZE OY VERİRLERSE ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİRİZ”

Başkan Adli Gevrek, Haziran ayının başında Malatyaspor’da genel kurul yapacaklarını hatırlatarak, ”Adayız, inşallah hayırlısı olur Malatyaspor için. Delegelerimiz teveccüh edip bize oy verirlerse elimizden gelen gayreti gösteririz" ifadelerini kullandı.

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Adil Gevrekten Avrupa Ligi açıklaması

Adil Gevrekten Avrupa Ligi açıklaması

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