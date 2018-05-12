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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.05.2018 - 22:44, Son Güncelleme:

Adil Gevrek'ten 200 bin TL prim iddiasına yanıt!

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Adil Gevrek'ten 200 bin TL prim iddiasına yanıt!

Galatasaray başkan adaylarından Ali Fatinoğlu’nun ortaya attığı prim iddialarına cevap veren Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Çok ayıp bir şey. Yazıklar olsun diyorum bu tür yakıştırmaları yapanlara. Dönsünler kendi geçmişlerine baksınlar” dedi.

E.Y. Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, maçın başında yedikleri gollerin takımın motivasyonunu etkilediğini belirterek, “Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Maalesef biz maçın başında çok şanssız iki gol yedik. Biraz direncimiz düştü ama ikinci yarı çok iyi toparladık. İyi oynadık. Futbolcularımı kutluyorum. Burada puan ya da puanlarla dönmek istiyorduk. Olur böyle. 50 bin taraftarın önünde oynamak kolay değil” şeklinde konuştu.

“Bu yakıştırmalar çok üzücü”

Galatasaray başkan adaylarından Ali Fatinoğlu’nun Galatasaray maçını kazanmaları halinde Malatyaspor Kulübü'nün futbolculara kişi başı 200 bin TL prim vereceğine yönelik söylemleri hakkında da konuşan Gevrek, “Bu tür iddiaları çıkıp kanıtlamaları lazım eğer böyle bir şey varsa. Ama sırf gündem olmak için böyle bir şey söyleniyorsa ve Galatasaray’a ben adayım diyen birinin böyle söylemesi bence yakışır değil. Malatyaspor’un prim sistemi sezon başı ve devre arasındaki farklara göre her zaman aynı oldu. Hiçbir şekilde değişmedi. Ama bu tür yakıştırmaları Malatya’ya uygun bulmuyoruz. Malatya camiası bugüne kadar tertemiz hakkıyla, hukukuyla top oynamıştır. Malatya’nın geçmişte bu tür şeylerden dolayı ne tür sıkıntılar yaşadığını da hepimiz biliyoruz. Bunun da kanıtları var. Ben üzüldüm bu tür yakıştırmalara. Galatasaray büyük bir camiadır ve Galatasaray’ın başkan adayının böyle bir şey söylemesi çok üzücü” ifadelerini kullandı.

“Dönüp kendi geçmişlerine baksınlar”

Futbolculara ödenen primlerin hiçbir takıma göre değişiklik göstermediğini dile getiren Başkan Gevrek, şöyle konuştu:

“Bizim prim sistemimiz devre arasında yapılan iyileştirme ile içeride 15, dışarıda 20 ancak büyük takımlar için 40 bin TL idi. Bu Beşiktaş'ta da, Fenerbahçe'de de aynıydı. Hiçbir takım için değişmedi. Bunu iddia edenler varsa çıkıp ispatlasınlar. Çok ayıp bir şey. Yazıklar olsun diyorum bu tür yakıştırmaları yapanlara. Dönsünler kendi geçmişlerine baksınlar. Asla böyle şeylerin içinde olmadık. Bu yakıştırma Galatasaray camiası tarafından da ayıplanacaktır.”

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